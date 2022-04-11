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《幫你格價》：做足家居保險 業主租客皆安心

【明報專訊】第五波疫情由農曆新年至今尚未平息，多個行業包括美容、健身行業仍未復工，即使日前收到消費券，不少市民慨嘆憂慮經濟前景，不敢隨意揮霍。經濟低迷下，如果留意日常新聞，發現近期爆竊案有增無減，此情况下，應慎選家居保險以策安全。

◆物業用途類型樓齡影響保費

在選購家居保險時，通常都要回答一些基本問題，包括物業是用作自住、租住抑或出租；物業類型是多層住宅大廈抑或是村屋或獨立屋。最影響保單價格的是物業樓齡，一般50年或以下物業保費較為廉宜，51年或以上會較為昂貴。此外，單位的實用面積亦影響保費。

◆昆士蘭 工程意外損失毋須事先申報

昆士蘭家居保險可以經由恒生銀行投保，由即日至6月30日成功投保可以享手連保費74折及400元或200元HKTVmall電子購物禮券，獲贈禮券金額視乎保費金額。計劃包括一般家居財物保障，較為特別的是家居進行室內裝修或翻新，當中財物損毁可以獲得保障，另外工程受到意外引致的損失毋須事先申報。

但要留意倘若水浸引致家居財物損毁，樓齡未超過40年，自負金額為800元；樓齡為41年至50年，自負額為5000元或評定損失的10%，並以較高者為準。此外計劃可以增加自選項目，包括全球性私人財物保障、鐘點及家庭僱傭保障等。

◆蘇黎世 寵物損失、臨時居所風水費可申索償

以蘇黎世家居保險為例，倘若物業用作出租，保費會較自住廉宜，無論單位屬於多層住宅大廈或村屋，都不影響保費格價。保險主要保障法律責任、家居財物、意外身故及緊急援助服務四大項目。選購家居保險時，法律責任尤其重要，例如家中煮食引致火警、爆水喉，導致公共設施損毁，都可得到保障。基本保障方面，個人財物被盜竊、證件補領費用、酒類及貴重物品失竊都可索償。倘室內裝修、搬遷新居，都可申領索償。保險亦較為多元化，包含寵物保障、臨時居所引伸的風水顧問費用。

計劃亦可額外增加自選保障，包括樓宇保障、全球個人物品保障及私人藝術品保障，樓宇保障是指樓宇因意外受到損毁，例如山泥傾瀉、地陷等，可根據每宗索償金額賠償10%或每次1萬元，以較高者為準。

◆安盛 全天候支援熱線 新冠患者享免費消毒

每家保險公司的保障內容都各有特色，例如安盛家居保險，除了保障家居財物外，亦包含家庭僱傭個人物品保障、建築師、測量師及顧問工程師費用等。如果家居需要裝修，物品寄存亦一有保障。最後保險持有24小時家居支援熱線，提供電工、水管工人、物業租務糾紛、滅蟲公司等清潔服務轉介。保險又可以增加自選投保項目，包括樓宇保障、租金損失保障升級。主要不受補項目包括居所任何非法結構如僭建、日常使用造成的磨損、腐蝕、電力故障、因戰亂革命導致的損失。由即日至6月30日於網上投保，可享有保費85折優惠，以及免費額外清潔及消毒保障，倘若客戶不幸患上新冠病毒肺炎，將會提供額外免費清潔消毒服務。

◆AIG 居所由內到外均保障 涵蓋天災人為意外

AIG綜合家居保險由即日至4月30日於網上投保，可享保費9折優惠。保險主要保障家居財物、樓宇結構兩部分。

家居財物包括信用卡被盜之損失、手提電話意外損毁的維修費、搬屋引起財物損毁費、雪櫃損毁導致食物變壞保障；特別保障玻璃窗因意外損毁及雨水滲漏等。AIG家居保障亦較為全面，因雨水滲漏而導致家居損失情况屢見不鮮；玻璃窗掉落引起個人責任亦常見。

樓宇結構屬於額外投保項目，涵蓋因火災、地震、爆炸、水管爆裂等引起的損失，包括住宅建築結構、地板牆壁及門窗等。投保額為150萬元以上，保費為投保額的0.07%；投保額為150萬元以下，保費為投保額的0.08%。倘大廈業主需要集資維修，樓宇結構保險可減輕業主的負擔。

明報記者 黃清瑤

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