區偉志：慎選加密貨幣交易所免被騙

加密貨幣價格最近又再升溫，吸引了很多新投資者入場，筆者希望藉此紀錄片解釋一下交易所的營運模式，及加密貨幣錢包的運作原理，以幫助新手明白箇中風險。

加密貨幣從來都是只認錢包不認人。就以比特幣為例，其背後的區塊鏈就如一本帳簿，記錄了比特幣自誕生以來的每一筆交易。每筆交易的內容就是A給了多少比特幣予B，而A與B其實只是一些以16進制數字顯示的錢包地址，系統並不知道背後真正主人是誰。錢包大致可分為熱錢包與冷錢包，熱錢包是與網絡連結上的，包括Metamask及在交易所的錢包等，冷錢包則是離線的USB硬件，如Ledger錢包。當客戶匯入一枚比特幣到交易所後，比特幣的區塊鏈上會出現這筆轉帳記錄，鏈上記錄這枚比特幣現已屬於交易所。當然，在交易所的內部紀錄上，他們尚欠客戶一枚比特幣，這是客戶在交易所內的資產，但區塊鏈並不知道這個安排。

辨清冷熱錢包 交易認記錄不認人

其後，客戶在交易所內買賣其他幣種，看起來不消一秒便成交了，其實這只是交易所在其內部帳簿上加加減減的效果。這做法的好處就是快捷及成本低。一般加密貨幣的交易也要數秒甚至數十分鐘的時間才能在區塊鏈上確認交易，這個對交易所或客戶在實際操作上都很難接受，簡單地在交易所內部記帳確是權宜之計。此外，每筆在區塊鏈內確認的交易也涉及不少交易費用，現在交易所的做法可省卻這些費用。

這種交易所內部記帳的做法，已經被行業廣泛接受，連最大的交易所幣安、FTX及Coinbase也是一樣。至於加拿大那個QCX交易所也有同樣安排，所以當唯一擁有密碼的主角去世，即使QCX內的資產之前沒有被掏空，加密錢包內的貨幣也會被鎖死，客戶無從追討，情况就如你的股票放在券商，月結單顯示你有股票，但原來券商老闆早已私下把股票變賣，然後夾帶私逃。

要研究交易所有沒有私吞客戶資金其實不難，因為區塊鏈上的帳目是公開的，只要在Etherscan等區塊鏈瀏覽器內輸入交易所的錢包地址便一目了然，例如筆者現在可以見到幣安的錢包地址內有超過200億美元的比特幣及80億美元的以太幣。

要安全地儲存自己的資產，最好的方法是存放於冷錢包，然而交易時的操作則比較麻煩。大多數人選擇把資產放在交易所，故慎選交易所尤其重要，要選用較大、信譽良好及有一定歷史的，並不時留意其錢包動向。美國的投資者比較有福，因為交易所都受政府監管，類似券商，內部風控有一定要求；而香港只接受專業投資者參與，一般散戶被迫光顧無牌交易所，增加了被騙的風險。希望有關當局能夠正視問題，為廣大市民把關！

香港數碼資產學會共同創辦人石壁投資管理（香港）有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]