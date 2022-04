區偉志：慎選加密貨幣交易所免被騙

【明報專訊】Netflix(NFLX)最近有新節目上架,繼感情騙子《Tinder Swindler》後,最近推出了有關加密貨幣騙案的紀錄片《Trust No One: The Hunt for the Crypto King》,講述一名騙子在5年前的牛市中,成立了全加拿大最大的交易所QuadrigaCX(QCX),其後男主角離奇地在印度死亡,交易所客戶的2億美元資金不翼而飛,損失慘重。