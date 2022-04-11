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何啟聰：主要股東減持 美團沽13095

標籤：何啟聰

【明報專訊】科技股在加息憂慮下受壓。連日回購股票的騰訊（0700），近日亦重整及退出部分業務，宣布關閉串流平台「企鵝電競」，騰訊上周五曾跌逾2%，低位跌穿367元。400元或仍具明顯阻力，支持或參考360元水平。看好可留意騰訊購28895，行使價484.08元，2022年8月到期。相反看淡則可留意騰訊沽12418，行使價280元，2022年9月到期。

另外，美團（3690）上周四一度逆市上升，其後轉跌，收市後資料顯示股東紅杉資本合伙人沈南鵬連續兩日減持美團，周五股價曾挫逾3%，至150元邊緣。170元水平附近的獲利沽壓仍有待消化。看好可留意美團購27577，行使價201.08元，2022年8月到期；或美團牛63386，收回價141.88元，行使價138.88元，2023年2月到期。相反看淡可留意美團沽13095，行使價116.78元，22年9月到期；或美團熊50576，收回價175元，行使價178元，22年12月到期。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]