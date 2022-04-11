moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

摩根大通亞洲：美加息利淡 納指沽10369

【明報專訊】早前聯儲局3月份議息聲明被市場解讀為釋放「鷹派」信號。投資者注視債息上升對股市影響，當中對息口較敏感的科技股走勢相對波動。

據彭博統計，截至4月5日，納指今年以來單日跌幅達2%的比率達20%，即平均計每5個交易日便有至少1日跌幅達2%。

輪場資金流近日仍傾向部署美股指數淡倉，或反映投資者短線看淡美股又或者有對冲美股持倉的需要。納指認沽證過去一個月大部分時間均為淨流入，累計淨流入金額達3700萬元，周四錄得小量淨流出。

如投資者看淡或作中線對冲，可留意納指沽10369，行使價13,000點，實際槓桿近6倍，今年9月到期。部分進取的投資者或會留意6月到期的價外納指Put 10280，實際槓桿達10倍，不過宜注意街貨量已達70%以上，而市場上條款類近的產品街貨量亦已達較高水平，投資者入場前須衡量相關風險。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]