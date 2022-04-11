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陳永傑：港經濟欠佳 樓市宜減辣

標籤：陳永傑

【明報專訊】財政司長陳茂波表示，最新公布失業率升至4.5%，上升0.6個百分點，是超過一年半以來的最大升幅，本港首季經濟無可避免陷入負增長。筆者建議政府何不在樓市減辣，例如取消額外印花稅等等，現在香港正在水深火熱，鬆綁對本港經濟以至投資市場是正面的。

陳茂波指出，失業率勁升是受到疫情嚴峻及嚴厲社交距離措施影響，零售、住宿及膳食服務等行業失業率急升到6.9%。當中餐飲業失業率更急升1.9個百分點至8.1%。按目前形勢來看，首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化。

陳茂波稱，要穩住本地經濟，外圍風險不可忽略。股市近期極為波動，他一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、交收結算暢順、沒有出現可能嚴重影響金融穩定的不尋常行為，以及不存在系統性風險。總體而言，交易價差沒有顯著跳躍或增加、沽空金額雖有增加，但市場上的總淡倉佔總市值比率仍為1.3%，與長期平均水準相約、衍生工具持倉亦沒有過度匯集或累積的情况。而即使市場下跌，亦未見出現資金外流，券商的財務狀况亦足以應對市場風險。

可帶動其他行業復蘇

既然股市現况穩定，香港經濟卻因疫情陷於艱苦作戰，失業率衝上4.5%甚至更高，普羅市民生活困難。暫時許多行業並未能夠即時反彈，需要養傷，何不將尚有活力的樓市減辣鬆綁，藉以激活香港經濟，帶動其他行業復蘇？

樓市因減辣鬆綁，交投會增加，更多從業員得到工作崗位，有助銀行、律師樓、裝修、廣告、媒體……增加就業機會。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]