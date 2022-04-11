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馬泰陽：樓巿料見V形大彈

標籤：馬泰陽

【明報專訊】隨着疫情稍為回穩，二手市場表現趨理想，發展商亦推出部分貨尾及招標單位「試水溫」，市場反應不俗，反映市况逐步回升，樓市將呈Ｖ形大反彈。日前，會德豐發展的啟德MONACO MARINE上載樓書，項目涉559伙，為新一輪新盤戰揭序幕。

不過，受疫情窒礙，市場上有多個新盤已獲批售樓紙仍未推售，涉及17個項目、近3000伙，而獲批售樓後仍未推售的單位，最長積壓49個月。另外，市場上憧憬政府於4月底逐步放寬防疫措施，發展商重啟部署，其中新地屯門御海灣II，連續3日錄6宗成交，發展商日前公布全新價單，推售餘下單位，個別單位提價5%，反映市場對後市充滿信心。

地政總署資料顯示，上月僅1項目獲批出預售樓花同意書，為恒地旗下啟德沐泰街8號，提供740伙，為現存已批售樓紙但未推出項目中規模最大，預計今年9月底落成；上月亦有4份預售樓花同意書申請，共涉2000伙，當中屬新盤供應重鎮啟德亦有新盤申請，為承豐道22號項目，料涉566伙，預料2024年9月落成；由信置、嘉華等發展，位於錦上路的柏瓏，為申請預售項目中最多單位，提供805伙，料2024年10月落成。九倉龍翔道豪宅項目及恒地粉嶺馬適路8號1期項目亦申請預售樓花同意書，分別涉及28伙及603伙。

隨着政府部門逐漸回復正常運作，審批情况有望改善。近日市場氣氛回暖，預料本月將會有新盤陸續推出，同時，市場上已積存大批的購買力，相信政府陸續放寬防疫措施時，各新盤會傾巢而出，一手註冊量有望重返第五波疫情前的水平，樓市會呈現Ｖ形大反彈，升市條件俱備，市民應把握良機入市。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]