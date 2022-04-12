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封城影響浮現 恒指曾挫逾700點 蔚來停產 車股內需股重災

【明報專訊】上海及廣州等大城市相繼封城，內地清零政策未見動搖，中資股急挫，拖累恒指昨日一度跌逾700點，收市跌663點或3%；國指及科指分別跌3.8%及5.2%，滬深300指數亦跌3%。電動車廠蔚來（9866）上周六宣布因疫情導致供應鏈緊張，整車生產要暫停，觸發市場對封城打擊經濟的憂慮，投行均擔心嚴格的防控措施有可能蔓延至長江三角州一帶城市，而該區對中國GDP及出口有巨大貢獻，為全國製造業的集中地，亦為全球汽車供應鏈及半導體供應鏈重要的一部分。

明報記者 陳麗歡

據瑞信的報告顯示，單是上海對全國GDP的佔比為3.8%，若是整個長三角（包括上海、江蘇、浙江及安徽），去年佔全國GDP比例高達24%，佔出口比例更高達36.7%（見圖）。瑞信稱，長三角擁有最繁忙的港口，包括上海和寧波。該區是全球供應鏈急需的工廠集中地，尤其是汽車和半導體等行業。

憂嚴格封控蔓延長三角 供應鏈集中地

以蔚來為例，可知上海及長三角地區一旦封鎖對企業的影響。大摩的報告表示，蔚來在上海的產量約佔15%，長期的封城不利蔚來及增加第二季壓力，因為更嚴格的遏制疫情措施也將限制長三角周邊零部件供應，蔚來有不少零部件分佈在杭州、蘇州、寧波、嘉興等城市，並以上海為交通樞紐。

蔚來上周六宣布因疫情導致供應緊張，內地多個城市的封鎖導致物流中斷和生產，整車生產已經暫停。大和引述蔚來管理層稱，料相關停產約10天，影響產量約3300輛，但同時指上海封城仍存在不確定。

長汽：疫情影響多家零件供應商

長城汽車（2333）昨日亦表示，上海、江蘇、吉林等疫情影響公司多家零部件供應商，工廠產能受限，集團公司正與供應鏈伙伴積極解決有關問題，盡力將影響減至最低。蔚來股價昨日急挫11.4%，小鵬汽車（9868）急跌9.9%，理想汽車（2015）跌8%，昨晚中概股普遍回升，3股在美股時段較港股升1%至3%。

瑞信表示，上海汽車業僅佔全國汽車銷售約3.5%，但汽車組件產量佔三成，當地的封城令零部件供應受阻，由於效率下降，項目實施和交付相繼推遲，整個汽車業生產將在今月受到重大影響。該行又料封城對於科技、電商、旅遊、體育用品及啤酒等行業均有影響（見表）。

除車股之外，昨日一眾內需股也領跌，餐飲股海底撈（6862）及九毛九（9922）分別跌9.6%及11.9%，體育用品股安踏（2020）及李寧（2331）跌4%至5%。手機需求勢下跌，供應鏈之一舜宇（2382）股價破底，跌8.6%，小米（1810）跌6%。疫情令市民減少外出，美團（3690）及攜程（9961）均跌5.8%。本地股則靠穩，長和（0001）、長實（1113）、匯控（0005）及恒生（0011）均逆市微升。