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正榮地產債券違約 拖累內房捱沽

【明報專訊】內地疫情爆發，上海封城拖累正榮地產（6158）多筆債券利息或未能在寬限期前償還，股價昨日瀉逾一成，其他內房亦受累捱沽。其中總部同樣位於上海的世茂集團（0813），雖已因未能公布業績停牌，但昨日多隻境內債價急瀉，最多曾跌近25%。

世茂龍光境內債價急跌

世茂昨日有7筆境內債券債價下跌，當中「20世茂G2」、「19世茂G3」及「20世茂G3」收市俱跌超過15%；另一內房龍光（3380）旗下境內債「19龍控02」亦跌逾26%。

雖然昨日有樓市利好消息，包括被視為新一線城市的蘇州亦放寬限售。據內媒報道，從蘇州市房地產市場和交易管理中心確認，從昨日（4月11日）起蘇州市開始調整限售政策，二手房限售期由5年改為3年，惟消息未能提振內房股價。

蘇州放寬二手限售 未扭內房跌勢

已表示無法如期支付債息的正榮挫12.5%，龍光、建業（0832）及合景泰富（1813）均跌逾一成；物管股正榮服務（6958）跌13.3%，寶龍商業（9909）跌12.7%，融創服務（1516）跌11.2%。

此外，多家內房上月銷售持續下滑，昨公布銷售的禹洲集團（1628）3月份合約銷售為35.2億元（人民幣，下同），按年跌61.83%；奧園（3883）3月份的合約銷售額為44.6億元，按年跌62.77%；新城（1030）3月份的合約銷售額為119.66億元，按年跌41.78%。