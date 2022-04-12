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內地遊戲版號復批 科網股ADR急彈

【明報專訊】內地出手整頓遊戲業，自去年7月煞停批出新遊戲版號後，事隔8個月終復批。國家新聞出版署昨晚公布，今年4月批出45隻新遊戲版號，包括百度（9888）的《進擊的兔子》、由已故「賭王」何鴻燊之子何猷君擔任首席營銷官的創夢天地（1119）出品的《小心火燭》，以及心動公司（2400）的《派對之星》。

事隔8個月 45新遊戲版號獲批

本批名單雖然未見騰訊（0700）及網易（9999），但昨日股價依然受復批版號的消息刺激，截至昨晚10時半，騰訊及網易的美國預託證券（ADR）均較港股收市升逾6%，嗶哩嗶哩（俗稱B站）（9626）昨日在港股急插13.2%後，昨晚ADR較港股收市急彈17%。

早前投行花旗曾發報告，認為兩會期間有多個防範未成年人沉迷遊戲相關建議，意味中央將繼續推出限制未成年人打機的措施。該行指出，內地遊戲版號審批工作自去年7月起暫停，部分原因是需要討論更多行業限制措施，預計在修補有關漏洞後，當局才會恢復遊戲版號審批。

未包括騰訊網易 早段仍升逾6%

事實上，內地於2018年亦曾停批新遊戲版號，同樣歷時達8個月，當時騰訊等企業也提出不同遊戲限制措施，例如自研的防沉迷系統、接入公安實名校驗系統，但一直被指沒有太大效用。直至去年，中央在7月開始停批版號，然後在9月起實施嚴格的新規，未成年人僅可在周五、六、日和法定節假日每晚玩1小時網絡遊戲。