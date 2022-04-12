內地遊戲版號復批 科網股ADR急彈

事隔8個月 45新遊戲版號獲批

本批名單雖然未見騰訊（0700）及網易（9999），但昨日股價依然受復批版號的消息刺激，截至昨晚10時半，騰訊及網易的美國預託證券（ADR）均較港股收市升逾6%，嗶哩嗶哩（俗稱B站）（9626）昨日在港股急插13.2%後，昨晚ADR較港股收市急彈17%。

早前投行花旗曾發報告，認為兩會期間有多個防範未成年人沉迷遊戲相關建議，意味中央將繼續推出限制未成年人打機的措施。該行指出，內地遊戲版號審批工作自去年7月起暫停，部分原因是需要討論更多行業限制措施，預計在修補有關漏洞後，當局才會恢復遊戲版號審批。

未包括騰訊網易 早段仍升逾6%

事實上，內地於2018年亦曾停批新遊戲版號，同樣歷時達8個月，當時騰訊等企業也提出不同遊戲限制措施，例如自研的防沉迷系統、接入公安實名校驗系統，但一直被指沒有太大效用。直至去年，中央在7月開始停批版號，然後在9月起實施嚴格的新規，未成年人僅可在周五、六、日和法定節假日每晚玩1小時網絡遊戲。