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疫情爆發商品價漲 內地CPI按年升幅擴大

【明報專訊】中國國家統計局公布，3月份消費者價格指數（CPI）按年上升1.5%，高於市場預期的1.4%，是3個月以來最高，3月增幅較2月高0.6個百分點，扣除食品和能源的核心CPI則按年上升1.1%，升幅與2月相同。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，3月份通脹按年擴大，主要受國內疫情，和國際大宗商品價格上漲等因素影響。

3月食品價格按年下降1.5%，繼續由豬肉價格按年下降41.4%帶動。國際能源價格上升，工業消費品價格按年上升3.5%，汽油、柴油和液化石油氣價格上升逾兩成，升幅均有所擴大。服務價格按年增幅為1.1%，其中機票轉降0.2%，外宿價格升0.6%，升幅有回落。

PPI按年升8.3%超預期

工業生產者出廠價格指數（PPI）亦見大宗商品價格上升的影響，3月PPI按年上升8.3%，高於預期的8.1%，按月則升1.1%，按月升幅較2月擴大0.6個百分點。

3月能源價格升幅明顯，石油和天然氣開採業物價上升47.4%，煤炭開採和洗選業上升53.9%。

紅塔證券首席經濟學家李奇霖指出，原油、糧食等海外輸入通脹支持CPI，不過受春節後需求回落及疫情影響，內地需求依舊疲弱，4月上旬內地疫情未見明顯轉捩點，需要關注內需不振對經濟造成的影響。