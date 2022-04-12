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新昌前高層遭譴責 擅取3.8億人幣未償還 涉取消關連交易轉成貸款 聯交所:嚴重違規

標籤：經濟

【明報專訊】聯交所昨日公布，譴責已被勒令除牌的前上市公司新昌集團，以及新昌前執董兼首席策略官周煒，指雙方於2016年在沒有知會董事會下訂立協議，由新昌向周煒一家關連公司收購並出資翻新北京物業，涉資合共3.765億元（人民幣．下同）。雖然其後終止協議，但款項卻轉成貸款，至今尚未償清。翻查資料，周煒目前仍擔任A股上市公司華聯綜超（滬：600361）獨董，並曾任國務院機關管理局財政司司長。

明報記者 葉翠

聯交所指出，新昌於2016年8月至12月期間訂立售後租回協議，以5億元向周煒關連公司收購兩項物業，並支付收購款項首期1.29億元；以及向另一家與周煒相關公司訂立翻新合作協議，以翻新有關物業，並同意支付2.475億元。

不過，兩項協議其後終止，已付的金額被視為貸款，截至2018年3月23日仍未償清。上述交易為須披露的關連交易，均經周煒批准，但周煒並未採取任何行動處理其利益衝突。

曾任職國管局 現任A股獨董

聯交所批評周煒嚴重違規，認為他蓄意不履行董事責任，未有避免實際利益衝突，亦未有向該公司披露其於該等交易的個人利益，同時未有真誠善意地按公司及其股東的利益行事。聯交所續指，若周仍留任公司董事及公司仍繼續上市，周的留任會損害投資者的權益。因此，聯交所指令周煒須於90日內完成20小時有關監管及法律議題的培訓。

6董事須完成20小時再培訓

此外，聯交所又批評新昌在財務匯報、有關須予公布交易及關連交易的合規事宜、批准交易以及避免利益衝突等方面均沒有相關內部監控措施，令有關交易並未上報董事會。有關時任董事未有履行其職責，以確保公司有足夠及有效的內部監控措施及保障公司資產，包括蔡健鴻、鄔碩晉、林卓延、陳磊、閻傑、崔光球等人。聯交所亦指令各有關董事日後若要再獲委任為董事，須完成20小時有關監管及法律議題的培訓。