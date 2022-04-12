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知乎首日招股 孖展未足額

標籤：新股

【明報專訊】再有中概股回港上市，中國最大網上問答平台知乎（2390）以同股不同權（WVR）架構來港雙重上市。該股昨首日招股，擬合共發售約2600萬股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多13.47億元，一手入場費5232.21元。以其上周五美股收市價計算，港股招股價上限較美股溢價近29%。綜合8家券商資料，首日孖展暫未足額，僅錄1772萬元申購額。

據招股文件顯示，知乎招股價將不高於51.8元，每手100股，一手入場費5232.21元。以集團上周五該股ADS（美：ZH）收市價報2.56美元，以及每兩份ADS等於1股普通股計算，港股招股價較美股有近29%溢價。招股將於周四（14日）截止，並於下周五（22日）在港交所（0388）掛牌，聯席保薦人為瑞信、摩根大通、中金及招銀國際。

集團以WVR架構上市，A類股份每股可投一票，B類股份每股可投10票，就保留事項以外事項的股東決議案而言，創始人周源佔公司投票權約42.86%；就保留事項而言，佔投票權約11.64%。此外，集團今次來港招股將會發售原股東持有舊股，不會從全球發售獲得任何所得款項淨額。

內地戶外用品Beneunder擬來港上市

此外，據路透旗下IFR報道，私募基金紅杉資本有份投資的內地戶外用品品牌Beneunder計劃今年來港上市，集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元），安排行為中金及大摩。

明報記者

[新股]