moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

英2月GDP按月近零增長

【明報專訊】由於零件供應受阻，製造業產出下滑，英國2月經濟增長放緩幅度比預期嚴重。英國國家統計局的最新數據顯示，英國2月GDP按月僅增0.1%，不但遠低於1月的0.8%增幅，亦較經濟師預期的0.3%增幅還要低。

製造業產出按月跌0.4%

由於英國1月底放寬了防疫措施，服務業產出在2月按月擴張0.2%，旅遊業是主要的增長動力。不過整體GDP增長被製造業產出減少所拖累。由於零件短缺，汽車產量受到影響。英國2月製造業產出按月跌0.4%。此外，原材料價格上漲，也影響建築業。該領域2月的產出按月跌0.1%。

凱投宏觀（Capital Economics）的英國資深經濟學家格雷戈里（Ruth Gregory）指出，新冠變種病毒Omicron消退後的經濟反彈迅速消退，通脹對家庭實際收入的壓力加劇，復蘇步伐放緩，沒料到增長如此迅速放慢。

整體而言，英國2月GDP較兩年前疫情惡化前增長1.5%；不過由於能源和大宗商品價格上漲，加上新冠疫情爆發以來的供應鏈困難持續，令英國今年增長預測被下調。

料通脹升至8.7% 影響家庭收入

英國政府預算責任辦公室已將2022年的GDP增長預測，由去年10月時估計的6%下修至3.8%，並預測通脹將在今年稍後達到8.7%的40年高位。

（綜合報道）

[國際金融]