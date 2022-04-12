英2月GDP按月近零增長

【明報專訊】由於零件供應受阻，製造業產出下滑，英國2月經濟增長放緩幅度比預期嚴重。英國國家統計局的最新數據顯示，英國2月GDP按月僅增0.1%，不但遠低於1月的0.8%增幅，亦較經濟師預期的0.3%增幅還要低。
由於英國1月底放寬了防疫措施，服務業產出在2月按月擴張0.2%，旅遊業是主要的增長動力。不過整體GDP增長被製造業產出減少所拖累。由於零件短缺，汽車產量受到影響。英國2月製造業產出按月跌0.4%。此外，原材料價格上漲，也影響建築業。該領域2月的產出按月跌0.1%。
凱投宏觀（Capital Economics）的英國資深經濟學家格雷戈里（Ruth Gregory）指出，新冠變種病毒Omicron消退後的經濟反彈迅速消退，通脹對家庭實際收入的壓力加劇，復蘇步伐放緩，沒料到增長如此迅速放慢。
整體而言，英國2月GDP較兩年前疫情惡化前增長1.5%；不過由於能源和大宗商品價格上漲，加上新冠疫情爆發以來的供應鏈困難持續，令英國今年增長預測被下調。
英國政府預算責任辦公室已將2022年的GDP增長預測，由去年10月時估計的6%下修至3.8%，並預測通脹將在今年稍後達到8.7%的40年高位。