葉仕偉：元宇宙的「銀河」與「黑洞」

元界的優勢：

1. 工作場所和教育機構的通訊創新

2020年，新冠流行病席捲整個世界，大大提升遠程工作的重要。各地的企業開始採用數碼技術或在線工具通訊，遠程工作或在家工作對於企業的持續營運變得相當普遍。此外，教育機構在傳統面對面教學受到限制下，也認識到遠程學習的價值，例如用Zoom等視像通話。然而，元宇宙更可以為用戶引入栩栩如生的互動體驗 ，借助3D虛擬環境和恍如身臨其境的體驗，參與者之間可以進行動態互動。

2. 加倍區塊鏈的力量

更值得我們注意的，是區塊鏈技術可以應用於許多其他目的，而不僅創建加密代幣或硬幣。作為存儲交易紀錄的分佈式或去中心化數據庫，它可促進NFT的開發和分發，區塊鏈在遊戲行業的應用隨着新趨勢進一步多樣化。例如NFT是推廣新模式的「玩到賺（play-to-earn）」遊戲的有效工具，玩家可在元宇宙中獲得可交易的遊戲內數碼資產，本地著名的Sandbox、Index Game及Starwave便是好例子。

3. 品牌推廣的新機遇

社交媒體方面，元宇宙還為大小企業營銷開展產品和服務的推廣，不斷地開闢許多新前景。與傳統媒體相比，將社交媒體擴展到Web 3.0，帶來了巨大的營銷趨勢。品牌可以在共享的虛擬世界中創建產品和解決方案的數碼版本並展示，用戶可以實時體驗和檢查產品規格。

4.發展和促進虛擬經濟

隨着虛擬世界不斷擴展，元宇宙的顯著優勢將集中在創建虛擬經濟上。元界經濟可以作為具有真實經濟價值的數碼資產沉浸式交易的理想平台。此外，元界還具有推動在共享虛擬空間，以及在現實世界中，引入新的貿易活動。

元界的缺點：

1. 依賴先進的數碼技術

元宇宙的第一個缺點顯然是對先進數碼技術的極高要求。元界需要許多新的和先進的技術，例如快速的互聯網接入、區塊鏈、VR和其他軟硬件需求，都是參與元界的強制要求。可是，許多第三世界及落後國家的市民，都買不起進入虛擬世界的高級軟硬件，故此全世界大多數人無法充分利用及享受元宇宙的潛力。

2. 隱私和安全問題

當今存在的許多數碼解決方案都涉及隱私和安全問題。批評數碼解決方案的主要議題，一直圍繞着商家從哪裏收集用戶數據。此類數據可用於侵入式在線廣告和身分盜用。作為一個支持在線的空間，元宇宙可能帶來安全和隱私方面的新問題和極高風險。

我們希望從元宇宙中渴望找尋完美的銀河，然而卻發現了許多的黑洞，其中還有許多我們未能了解和未發現的可能。我們期待創新科技在未來將有更多的研究和發展，建造我們渴望的數碼化的烏托邦。

亞洲金融科技師學會

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[葉仕偉 金科育律]