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劉宇亮：國債雙倒掛 股市短線受壓

【明報專訊】上周美國孳息曲線倒掛，2年期國庫債券孳息率高於10年期孳息。根據過往數據，孳息曲線倒掛是經濟衰退徵兆。至今周，中美10年期國債息率出現倒掛，美國10年期國債收益率上行至2.764厘，中國10年期國債收益率報2.7525厘。

自2021年4月以來，中美利差一直維持在150個基點左右，去年下半年利差開始逐漸收窄，在130個基點左右徘徊；今年兩者利差進一步迅速收窄。

中美國債利差倒掛的背後，是源自中美的反向利率周期，中國因增長趨緩，採取進一步寬鬆政策；而美國憂慮通脹過快而加速緊縮。而美國聯儲局政策收緊有比預期更強之勢頭，加快10年美債利率上升。中國雖增長壓力加大，但政策未有進一步寬鬆動作，令利率變化不多。

美匯偏強 不利A股港股

中美利差倒掛可能令中國的貨幣政策操作空間減少，因為資金面上可能面臨流出的壓力。往績上，中美利差的收窄會令A股有調整壓力，因市場會擔心人民幣的估值。目前人民幣匯率沒有單邊貶值趨勢，中國經濟和金融基本面穩定，實際利差仍較高，暫時只是情緒上影響較大。但美元指數相對偏強，對新興股市及新興市場貨幣表現相對較差，對中國和香港股市短線表現也不會是正面影響。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]