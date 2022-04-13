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日趨着重數據 投放廣告更精準

【明報專訊】由於近年廣告業生態急變，客戶對廣告的要求和評估效益方式亦因此有所變化。參與今次調查的尼爾森媒體香港副總裁呂詠琦表示，現在廣告客戶日益注重投放廣告的實際回報，在衡量關鍵績效指標（KPI）的時候，會更加注重可以比較的數據，例如點擊率（CTR）、每千次展示成本（CPM）等，再作仔細分析，以便日後投放廣告可以更為精準。

根據香港廣告客戶協會（HK2A）及尼爾森媒體昨日公布的今年廣告投放調查發現，有86%客戶首要注重投放廣告時建立的品牌效果；而在衡量KPI時，高達九成是選擇廣告表現，例如點擊率、每千次展示成本、觸及人數（reach）及曝光頻率（frequency）等。

疫情過後 擬經電商交叉銷售

此外，呂詠琦又表示，過往廣告客戶每年只會做一、兩次檢討或調整的做法將會改變，她以疫情期間的情况為例，市民突然搶購食物、日用品，甚至失去至親及丟飯碗，令市場情况變化急速，廣告客戶需要持續規劃、監察及分析品牌，以緊貼消費者的感受，建立與品牌及消費品的聯繫；同時廣告客戶需善用收集所得的數據，分析及優化效益，令投放廣告時更精準。

她又提到，在調查完成後，與廣告客戶高層面談時發現，不少客戶已開始構想如何在疫情緩和後，透過電商交叉銷售，繼續令用家對品牌的記憶得以持續。