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賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀

【明報專訊】澳門特首賀一誠（圖）昨日出席立法會答問大會，他估計，由於周邊地區疫情較去年惡劣，因此「五一黃金周」旅客量不樂觀。他期望這波疫情完結後，逐步恢復旅客正常往來，澳門亦會盡快與內地商討恢復旅行團有關工作，同時希望鄰近地區疫情盡快「清零」。

他又表示，澳門博彩業和旅遊業單一，疊加反應明顯，現時訪澳客量約700萬人，與2000年相若。但是全澳門飲食業和零售業場所在2000年時，在職員工才2.2萬多人，但今時今日在職員工達7.4萬，同樣只服務700萬本地客及旅客，因此旅客不足恐造成經濟困難。

博彩業經過調整後，賀一誠稱現時6間賭企堅持不裁員的基本原則，按現時旅客量來說是僱員過剩，因此可肯定賭企已負起社會責任沒大幅裁員。當地失業率由去年的2.9%，提高至現時的4.3%，他相信與整頓博彩中介人、衛星場有關，就算今年沒修改博彩法，在國際環境下會產生相同問題。

修改博彩法 重整行業標準

修改博彩法後仍然容許管理人、中介人依法收取碼佣，但是「殺碼廳、賭底面」等是不法行為，涉嚴重逃稅，對內地有負面影響，因此他認為現時博彩業處於谷底正好是整頓時機，重整行業標準，否則澳門的路只會愈來愈窄。他續稱，澳門現時有3間賭場沒有衛星場，博彩企業亦由3間變6間，並重申衛星賭場沒有法律依據。