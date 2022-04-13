遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售

價廉但會引起霧霾

乙醇是一種可再生燃料，通常由玉米製成，可與汽油混合，以減少所需的汽油含量。不過在炎熱的夏季燃燒乙醇含量較高的汽油可能會引起霧霾，影響空氣質素，促使EPA在每年6月1日至9月15日夏季期間禁售E15。美國時任總統特朗普曾在2019年嘗試取消E15汽油的夏季禁令，但被法院駁回。拜登政府的一名高級官員表示，相信今次措施不會面臨法律挑戰。

美國政府官員表示，EPA將與各州合作，確保E15汽油在整個夏天駕駛旺季不會對空氣質量造成重大影響。EPA的分析指出，E15汽油在中西部的加油站較多，在霧霾較普遍的沿岸大城市較為少見，相信緊急豁免不會造成重大影響。

農業州份的乙醇行業及政界人士近期紛紛向拜登政府施壓，爭取提升對本土乙醇的利用，緩和汽油價格升幅。受俄烏危機等因素影響，能源價格持續高企。根據美國汽車協會（AAA）的數據，美國上月每加侖汽油的平均價格達4.3美元以上的破紀錄水平，目前雖輕微回落，但仍較拜登去年1月上任時高出70%以上。

隨着美國11月的中期選舉臨近，拜登政府推出多項措施遏抑油價，以緩和選民的不滿。自去年11月以來，已3次動用戰略石油儲備來遏抑油價。

（綜合報道）

[國際金融]