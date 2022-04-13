駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引

生物科技行業被拋售，但Acker認為生物科技行業的長期展望，並未因此受到影響。相反，他認為生物科技行業近年受到追捧有多個因素，主要是貨幣刺激措施和投資者在新冠疫情下追捧生物科技行業，導致行業良莠不齊，而不少未成熟企業也在招股（IPO）上市，估值亦備受追捧，卻令市場充滿泡沫。當美國重啟藥品定價改革，令該行業受到影響，而加息前提下令投資者換走存續期較長的資產，包括生物科技股。

研究：生科股回報與利率相關有限

不過，Acker認為，該行業面對的許多利淡因素正在消退。美國政府「商議」藥品價格的提案規模縮減，在當前形式下，將會影響在臨近專屬保護期末的一小部分藥品。通過立法亦可消除該行業所面對不確定性的影響，如FDA維持快速的新藥批准步伐，2021年批准50款新藥，與近年來持續加快的速度保持一致。研究顯示，生物科技股回報和利率走勢之間的相關度有限。事實上，2000年至2021年，在10年期美國國庫券孳息率上升的9年中，其中6年生物科技股股價做好。

由於股市波動而且央行轉為採取貨幣緊縮政策，2020年和2021年生物科技領域的IPO熱潮減退。市場認為，過去兩年內，私人公司通常會在最後一次私募交易之後的幾個月內完成IPO，均可實現50%至100%甚至更高的溢價。此外，愈來愈多的企業在產品發展初期階段上市，增加產品發展和為投資者創造盈利的時間表的風險。當市場波動性減弱且加息周期開展，IPO的冰河期就可解凍。Acker認為，有理由相信該行業中不少類別已屬超賣狀態。截至2022年年初，大量美國上市生物科技公司的成交股價低於其資產負債表上現金水平，比率高達16%，高於2002年和2008年股票熊市期間的比率，當年分別為8%和11%。在2月底，大型生物科技股的估值遠低於其長期平均值及大市平均值。當生物科技股遭拋售，該行業的創新依然。去年，FDA批准發售的藥物中，過半數為首創藥物，即此類藥物的作用機制不同於現有療法。將近四分之三藥物採用一種或多種加速研發及檢討方法，此等方法適用於有潛力大幅提高護理標準的藥物。

駿利亨德森提供資料顯示，根據IQVIA Institute統計，在全球各地，製藥公司正在積極研發超過6000種藥物，較2016年增加68% 。同時，該等企業有足夠資金支持，2020年相關生物科技和製藥行業的風險資本活動規模為270億美元，2021年則已達到380億美元。其中，大型生物製藥企業去年在研發方面投入創紀錄的1330億美元，較2016年增加44%。中小型生物科技股仍是目前研發小分子藥物的主力，而大型公司的許多暢銷藥物則即將面臨「專利權懸崖」（patent cliff）。因此，未來幾年，這些坐擁大量現金儲備的行業巨頭，將會透過併購或策略合作伙伴關係來補充產品組合。

大型藥企臨「專利權懸崖」 藉收購補充產品組合

長遠而言，大型生物科技股的回報率歷來與藥物收入相關。隨着醫療保健需求增加，藥物定價保持穩定，尤其是更多藥物為護理標準帶來變革，他預計大型生物科技公司的收入將會水漲船高，2020年至2026年間的複合年增長率為9%。Acker認為該行業的收入、盈利比率可觀、市盈率較低或近期項目提供催化因素的公司，相比處於初創期、流動性較低的公司是更具優勢。強勁的資產負債表亦有助支撐估值，他看好生物科技行業的增長潛力，並相信目前回調會與過去多次情形一樣，之後反彈力不容忽視。

龍彩霞 明報記者

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