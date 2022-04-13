NFT虛則實「資」 配合元宇宙潛力無限

「明報財經 x 亞洲金融科技師學會「虛則實資」新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar」早前便請了專家為大家引路，希望協助大家快人一步，搶先制定投資戰略。

是次網上講座，由亞洲金融科技師學會數字資產委員會主席胡顯豐、亞洲金融科技師學會創辦人及主席龐寶林介紹NFT與元宇宙，並分享投資NFT的竅門。內容撮要分上、下篇推出，今次以介紹NFT與元宇宙特質為主，下篇則講述NFT的潛在應用方式和投資小貼士。

虛擬代幣配資產 儲存於區塊鏈

NFT全名為「非同質化代幣」，跟大家日常接觸的虛擬貨幣如比特幣、以太幣等不同，後者屬於「同質化代幣」，「粒粒一樣」，跟我們平常用的貨幣差不多。胡顯豐指，後來有人發明了NFT，特點是每一顆不可銷毀與更改，甚至其他人可用不同的東西粘貼上去，「衍生我們今日所說的炒賣。」他表示，某顆虛擬代幣配對上某項資產後，便變成今日所說的NFT，而該代幣亦會儲存於區塊鏈中，以作紀錄。

今日虛擬市場規模十分龐大，單以NFT收藏品與個人資產計，目前其市場規模已高達逾100億美元，不過流通量則顯然較低，不足5萬。「NFT是一件件讓人購買的貨物，與NFT有關的貨品亦在市場中不斷擴張中。」胡顯豐指，Cryptokitties（謎戀貓）是「全世界第一個NFT」，符合NFT標準ERC-721，原意是在遊戲中製造一些不可銷毀的虛擬貓，每隻獨一無二，在網上讓人飼養，當作遊戲，是「元祖第一級」。時至今日，有些虛擬貓的炒價高逾26萬美元。

分享藝術品 稀有度炒出天價

現時NFT很常用於分享藝術品，「藝術家只是造個藝術品，用NFT發行。」胡顯豐認為，當初概念較新潮，又營造到「稀有度」，加上市場不斷催谷，形成今日有數個突出的NFT藝術品，「初心只是用以發行藝術品，所以你買那個NFT的時候，與買一個藝術品是沒有分別的，只不過它是數字藝術品而已。」現時有些天價的NFT藝術品，價格可高達數千萬美元，胡顯豐認為，市面上很多昂貴的NFT，特點是獨一無二，不會有複製品，「他們是炒『稀有度』。」

「現在的市場很有趣。」他笑說，過往很多藝術家死後，其藝術品價格才騰飛，今日有了NFT以後，一旦有人追捧，藝術品便可先「炒到上天」。胡顯豐指，NFT原意是幫助藝術家，保障版權，並告訴大家某藝術品共有多少個版本，不必擔心買入盜版，若將某藝術品悉數放上NFT區塊鏈，便可保障藝術家收入，亦即第一代NFT的原意。「現在很多時候你會發覺，買一顆NFT，背後其實什麼都沒有⋯⋯究竟你所買的NFT，背後到底是什麼呢，這樣事情你一定要注意得很清楚，你才看這樣東西值不值得購買，或者值不值得投資。」

遊戲捆綁商品放區塊鏈供買賣

NFT的另一用途是遊戲。很多公司在製作元宇宙遊戲，一般遊戲裏買的東西取不走，通常遊戲玩完就罷了，不會跟現實掛鈎。不過，NFT卻令遊戲內的東西放上區塊鏈，可供實際交易。胡顯豐舉例指，元宇宙裏的土地、遊戲裝備可經NFT做買賣，隨此發展下去，大家亦開始思考如何用NFT捆綁商品去賣，但強調不是所有NFT都可用作炒賣，須看NFT所代表的是什麼。

元宇宙用途無限 虛擬空間有真實體驗

至於元宇宙含三大核心技術， 即AR （擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境），以及區塊鏈等，「元宇宙只是另類虛擬世界，但你會發現，元宇宙與NFT幾乎是不可分割的。」胡顯豐指，元宇宙有多個虛擬世界，利用NFT，便可在不同世界遊走，未來若有NFT可穿梭多個虛擬世界，相信這類NFT的流通量與投資價值較高。龐寶林則指，元宇宙名字來自1992年的美國科幻小說《雪崩》，故事中大家可用個人設備進入虛擬空間，現時元宇宙概念則應用到現實，有多種創新活動可以舉行，例如開會等。龐寶林認為，當技術發展成熟後，虛擬空間體驗變得更真實，「元宇宙內一起玩，一起創新，原來又分到錢，又有收益，有NFT未來一起升值，集合大家的智慧，這是很重要的。」到時或會吸引廣告、代理商等，會有更多事情可以做到。「元宇宙將互聯網升級，幾乎將所有數碼元素在生態圈中產生，這個產業會很大，投資規模亦會很厲害。」

注意NFT相關版權免招損失

不過，胡顯豐提醒，大家若想買入NFT，務必注意NFT背後的藝術品是否真確，例如可留意鑄造NFT的人是否有相關知識，或擁有相關版權，否則可能買了盜版，情況好比買古董。NFT現時有多種陷阱、詐騙，有人試過按入釣魚電郵，結果其NFT被偷取。他補充，區塊鏈帳目中，應該所有事都可以查到，「不可懶而不查。」區塊鏈交易都是不可回頭的，一旦買了或被人騙去NFT後，便成定局，因此行事必須小心。

如欲重溫此視像研討會，可登入以下連結訂閱點播。

主題：「虛則實資」新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部

售價：$180

講者：龐寶林先生、胡顯豐先生

嘉賓主持：徐家健先生

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