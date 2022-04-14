大灣區GBA專題：深圳11校收港生 回港升學無難度

明報記者 黃清瑤

學童在內地升學主要有3種選擇，分別是國際學校、公辦學校及民辦學校，三者在學費及體制方面都有很大差異。

國際學校利海外升學 學費高昂

基本上選讀國際學校可以免除很多煩惱，因國際學校普遍有中小學部，小學畢業後可直接在原校升讀中學，不過就讀國際學校的費用較為昂貴。以「廣州市加拿大外籍人員子女學校」為例，學校提供幼兒園至高中課程，每年學費由14萬至19.5萬元（人民幣，下同）不等；另每年7200元材料費、7500至9000元餐費，加上校服、牀上用品及小學英語語言學習計劃費用等。

入讀國際學校的優勢是較容易前往海外大學升學，該學院表示學校畢業生100%能收到全球各地大學及學院的取錄通知。倘若申請入學，需要填寫申請表、提供學生近照、學生外國護照、父母護照及過往學習紀錄包括最近一年的成績表、標準化成績測試分數以及2000元申請費 。遞交申請後亦須參加入學考試及英語面試，通過後才能正式入學，倘若英語能力需要額外支援，學校會根據學生情况要求他們參與英語語言學習計劃。

選公辦民辦學校 看學校口碑

公辦學校及民辦學校算是較經濟的選擇，兩者又有什麼分別呢？公辦學校是由國家出資建設的學校，民辦學校則由私人企業建設，兩者均需要透過政府部門審核才能辦學招生。此外，民辦學校每年學費平均約為1萬多元；公辦學校每年學費僅千元左右。

師資方面，坊間認為公辦學校的會較為穩定，民辦學校則充滿變數，因此不少人會認為民辦學校師資比公辦學校差；不過不少民辦學校會高薪聘請高學歷教師來平衡教學水平。因此，無論是公辦學校抑或民辦學校，選擇時還是要看學校口碑，而且學生的努力對成績更為重要。

港澳籍學生可以申請積分入讀內地的公辦學校，積分入學是按申請人的類別而定，假設需要舉家定居深圳並入讀深圳羅湖區的公辦學校，如果沒有深圳戶籍、在深圳亦沒有房地產等，會被歸類為F類學生，基礎分數只有60分。家長可透過繳交社保累積分數，每繳交一個月可獲得1分。如果全家持有深圳戶籍，並在深圳或香港有物業，再加上是國家級傑出人才或海外高層次人才等，基礎分數為100分，分數愈高，愈容易獲得取錄。要留意的是，每個地區的積分政策都不一樣。

公辦學校學費普遍較便宜

學費方面，公辦學校普遍都較為便宜。如深圳公辦高中會按學校級別收費，未分級別學校每學期學費為905元，區一級學校為996元，市一級學校為1041元，省一級為1131元；住宿費平均為450元。若想知道學校評級可以透過內地網站「51搜學網」（www.51sxue.com）了解學校資訊，例如「深圳中學」評級較高，屬於省一級學校

至於民辦學校會有較多香港家長選擇，因內地有一類專門為香港學生而設並得到香港教育局認可的民辦學校，在深圳就有9家這類會錄取港籍學生的學校，另外「深圳市羅湖區港人子弟學校」及「深圳東方香港人子弟學校」則為港人子弟學校，均為得到深圳教育局及香港教育局批准的正規民辦學校。

在收生準則方面，深圳港人子弟學校的學生父母其中一方必須為香港永久居民，課程亦採用香港教育局建議課程為主，與香港學生一樣需要參加公開試包括全港性系統評估、中一入學前香港學科測驗及中學文憑考試（DSE），以銜接香港高中及高等教育學制。師資方面，教師必須具備深圳市教育局規定的教師資格及通過適當的專業訓練。

學費方面，每學期學雜費為4000元、早餐費為250元、香港教材費為480元。倘若需要寄宿，住宿費為1000元、伙食費為2000元及250元接送費，每學期總費用由4730至7930元（見表）不等。

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