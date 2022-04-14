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八達通去年商戶倍升 消費券大贏家 零售好轉盈利增28% 流通卡量反減440萬張

【明報專訊】去年政府首次派發電子消費券，令一眾電子支付平台得益。據港鐵（0066）年報披露，受惠零售復蘇，旗下附屬公司八達通去年貢獻盈利增長28.2%至2.32億元，相當於該公司去年整體純利約3.72億元；採用八達通的商戶數量增幅更驚人，增逾一倍至7.1萬家。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，採用八達通商戶大增主要受消費券帶動，並成功打通全港大量商戶渠道。

明報記者 陳麗歡

政府於去年下半年推出電子消費券計劃，八達通被選為當中的一家營辦商，全港約有七成人選用八達通取消費券。截至去年底，八達通商戶數達7.1萬戶（見圖），按年增加4萬戶或1.3倍，翻查資料，過去數年採用八達通商戶雖然持續增長，但每年增加不多於1萬家，反映去年在一年內增加達4萬家，幅度甚為驚人。

此外，八達通去年日均交易量1410萬宗，以及日均交易金額2.699億元，則分別增長21.6%及39.3%。值得留意的是，八達通在2020年受疫情打擊，純利大跌23.8%至2.9億元，若與2019年相比，去年純利仍低約2.4%。

日均交易額2.699億 飈四成

方保僑表示，八達通以往主要聚焦於線下大企業消費端，以及單一拍卡支付，但在消費券推動下，八達通成功打通不少線上支付渠道，中小企零售店、小型餐廳等消費場景，亦推出二維碼及加入整合支付等渠道，進一步拓展其商戶市場份額，同時亦有利今年消費券的市場部署，可使用去年設立的資源和吸納的商戶數。

另值得留意的是，去年流通八達通卡數量約2970萬張，按年減少達440萬。方保僑估計，這與本港近年失去自由行旅客業務相關，租用版成人八達通卡若在3年內無增值或支付用途，該卡將被取消，對比本港2019年開始爆發社會運動，其後便開始長達兩年的疫情，時間上與卡數大幅減少情况脗合。

方保僑：卡量跌 因自由行客減

不過，經歷去年大量吸納商戶後，今年增長或會放緩。方保僑表示，第二期5000元消費券預期將於下半年發放，暫未知新一任特首或對消費券的發放會否另有取態，另市場亦傳出現有4家指定收取電子錢包供應商，個別或會淘汰換人，甚至直接增加一至兩個新參與者，或會影響八達通在消費券的優勢。

他又表示，今年首輪5000元消費券發放時期，各大電子錢包的推廣幅度遠不及去年，推銷及優惠明顯減少，相信可能是因為可供吸納的新客戶已經不多，相信直到下半年參與者換人時，市場才有新一波衝擊，帶動競爭。