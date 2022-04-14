疫情衝擊內需 中國3月進口意外下滑

今年首3個月，進口量下跌較多的原材料，包括原木、初級形狀塑料和鋼材，分別下跌23.3%、14.9和13.4%。進口金額佔比最大的集成電路和機牀，首3個月進口額按年增14.6%和0.5%，惟增幅較首兩個月收窄。

信銀國際首席經濟師卓亮表示，3月內地部分大城市和省份開始實施嚴格疫情防控，消費渠道受嚴格的限制，對內需有明顯影響，間接影響進口，短期內需和進口改善，需取決於疫情防控，或當局放寬容忍疫情。

能源、糧食等大宗商品進口價格上升，至於會否帶動內地明顯通脹，卓亮指出因為服務業佔內地經濟部分較大，過去工業生產者成本傳導至消費者不明顯，加上人行對減息降準較審慎，不會帶來大額外流動性，認為通脹仍會偏向溫和。

出口升14.7% 勝預期

3月出口總值以美元計算，按年上升14.7%，好過市場預期的12.8%，增速則連續5個月放緩，進出口順差3月為473.8億美元，按年擴大2.43倍。卓亮指出，從上月出口數據顯示，未見工業生產受到影響。不過疫情阻礙物流運輸，進一步影響供應鏈，加上內地最大出口市場歐盟受俄烏戰爭影響經濟增長，去年基數亦較高，出口及後料難以維持強勁增長。