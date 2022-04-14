moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務

【明報專訊】本港新冠確診宗數逐步回落，匯豐、中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）等多家銀行，昨日公布將於下周二（19日）回復大部分銀行分行的正常服務時間，自3月初起暫停的周六分行服務亦將會重開。

重開周六分行服務

匯豐公布，大部分零售分行及所有中小企中心將會恢復正常運作及服務時間，全線13間日夜理財中心、流動銀行和機場分行則繼續暫停直至另行通知。恒生亦公布，下周二重啟分行周六營業，周一至周五分行營業至下午4時30分，而早前因應疫情暫停服務的3間地面分行、5間大學分行、11間港鐵站辦事處，兩間流動分行也將恢復營業。

渣打表示，全線香港分行下周二將全面恢復正常營業，個別分行可能會因情况需進行深層清潔及消毒而暫停服務，客戶前往分行前可先瀏覽該行網站，查閱分行營業最新資訊。中銀香港公布，下周二起全港各區分行，除機場的分行外，將恢復正常服務，另外該行5間銀行服務中心亦將恢復正常服務。

花旗銀行宣布，全線分行將於下周二起恢復正常營業。招商永隆公布，在下周二起分行營業時間，恢復周一至周五營業至下午5時，周六恢復營業至下午1時，不過部分分行維持周六不營業，亦有3間分行會在4月25日才恢復營業。此外，上海商業銀行宣布，自下周二起恢復全線分行之服務，不過周六維持暫停，營業時間為周一至周五上午9時至下午4時15分。