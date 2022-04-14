匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務

重開周六分行服務

匯豐公布，大部分零售分行及所有中小企中心將會恢復正常運作及服務時間，全線13間日夜理財中心、流動銀行和機場分行則繼續暫停直至另行通知。恒生亦公布，下周二重啟分行周六營業，周一至周五分行營業至下午4時30分，而早前因應疫情暫停服務的3間地面分行、5間大學分行、11間港鐵站辦事處，兩間流動分行也將恢復營業。

渣打表示，全線香港分行下周二將全面恢復正常營業，個別分行可能會因情况需進行深層清潔及消毒而暫停服務，客戶前往分行前可先瀏覽該行網站，查閱分行營業最新資訊。中銀香港公布，下周二起全港各區分行，除機場的分行外，將恢復正常服務，另外該行5間銀行服務中心亦將恢復正常服務。

花旗銀行宣布，全線分行將於下周二起恢復正常營業。招商永隆公布，在下周二起分行營業時間，恢復周一至周五營業至下午5時，周六恢復營業至下午1時，不過部分分行維持周六不營業，亦有3間分行會在4月25日才恢復營業。此外，上海商業銀行宣布，自下周二起恢復全線分行之服務，不過周六維持暫停，營業時間為周一至周五上午9時至下午4時15分。