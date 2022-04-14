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LVMH上季銷售額升近三成勝預期 內地最多25%門店關閉 冀疫後銷售迅速恢復

標籤：經濟

【明報專訊】雖然受地緣政治局勢緊張，加上疫情持續等負面因素夾擊，但個別奢侈品牌仍錄得盈利。擁有LV、Fendi等奢侈品品牌的LVMH昨日公布，截至今年3月底，首季總銷售額達180億歐元（約1661億港元），按年內部增長（Organic Growth）29%，勝市場預期增長18%。集團提到，受內地上月開始爆發疫情影響，有最多25%內地門店暫時關閉。

明報記者 周綺琪

LVMH上季多個產品類別銷售錄雙位數增幅，其中時裝及皮革產品收入錄91.23億歐元，按年內部增長30%，屬升幅最強勁產品類別，並同樣勝市場預期17%。其次為精品零售，上季收入按年升24%至30.4億元；鐘表及珠寶收入則升19%至23.38億歐元。另香水及化妝品銷售錄19.05億歐元，按年增加17%。

不過，季內酒品銷售按年僅錄得2%單位數升幅，銷售額為16.38億歐元；主要由於供應鏈及物流受限，導致銷量下滑。

各地區收入增長有改善 亞洲獨憔悴

按市場劃分，上季撇除日本以外的亞洲地區內部收入（Organic Revenue）按年增長8%，較去年同期增長86%，大跌78個百分點。至於季內美國內部收入按年上升26%；歐洲地區更由去年跌9%，上季按年轉升45%。另日本市場內部收入同樣按年增長30%，比去年同期升8%，銷售大幅改善。

LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony於電話會議中坦言，對中國近期疫情感到擔憂，目前有約15%至25%內地門店暫停營業，其中部分未受封鎖措施影響的城市，交通亦出現停頓，導致市民減少外出，惟相關影響仍未反映在是次季度業績中。他續指，中國在2020年時曾以短期強力的措施遏止疫情，相信一旦疫情緩和，當地銷售將會迅速恢復。

部分產品價格續升

強調幅度不大

集團透露，今年將繼績因應成本上漲幅度，調高產品售價，但相信有關調價幅度不大。綜合市場估計，奢侈品業內售價自去年9月以來平均增長達8%，其中LV、Tiffany等品牌產品售價漲幅更介乎20%至23%。

Jean-Jacques Guiony表示，集團今年將視乎成本價格走勢，繼續上調部分產品價格，但強調有關幅度不大。