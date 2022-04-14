周大福六福上季本港同店銷售齊挫

周大福澳門銷售升27.9%

周大福昨日股價微升0.5%。截至今年3月底，集團第四財季港澳市場同店銷售按年下跌20.6%；單計香港同店銷售更按年急跌39%，而澳門則受惠於旅客消費復蘇及本地消費回穩帶動，同店銷售按年升27.9%。另內地同店銷售則按年跌11.3%，是自上個財政年度首季後，再度跑贏香港市場表現。

周大福表示，中港兩地上季同店銷售錄得負增長，主要由於區內疫情反彈以及去年基數較高所致。集團上季整體零售值增長為8.5%，其中內地市場增長11.5%；港澳市場則跌20.6%。

按產品劃分，上季港澳市場珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年下跌43.4%；內地則微跌0.4%。黃金首飾及產品同店銷售方面，港澳地區季內僅按年下跌8%，惟內地按年跌13.3%。

此外，六福集團同於昨晚公布，截至今年3月底的第四財季，集團港澳同店銷售按年下跌17%，較第三季升41%、按季由升轉跌。季內香港市場同店銷售按年下跌15%，澳門市場則跌20%。值得留意的是，港澳地區今年1、2月份同店銷售分別增長4%和27%，意味3月份銷售轉弱。內地自營店於今年1至2月份同店銷售增長為29%，主要由黃金產品銷售帶動，惟疫情3月中旬急劇惡化，個別地區實施封城，加上高基數效應，拖累季內同店銷售增長減弱至5%。