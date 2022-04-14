新濠平保子企納美除牌名單

【明報專訊】中國或於審計僵局上讓步，惟美證交會（SEC）昨再依據《外國公司問責法》（HFCAA），將12隻中概股納入有退市風險的臨時名單，為今年3月以來第4批。今次名單內的中概股沒有在香港上市，但部分跟香港上市公司有關，包括新濠（0200）、中國平安（2318）、金斯瑞（1548）等。
受累於消息，金斯瑞昨收跌6%；新濠和平保則靠穩。
資料顯示，最新一批臨時名單包括微宏（美：MVST）、中國汽車系統（美：CAAS）、大全新能源（美：DQ）、康乃德生物醫藥（美：CNTB）、金融壹賬通（美：OCFT）、綠圖生物科技（美：GVBT）、傳奇生物（美：LEGN）、搜狐（美：SOHU）、新濠影匯（美：MSC）、新濠博亞（美：MLCO）、Logiq（美：LGIQ）及諾亞控股（美：NOAH）。
其中，納入新濠旗下兩公司，是首次有澳門博企被納入名單。
另外，金融壹賬通為中國平安的子公司，而傳奇生物則為金斯瑞的子公司。SEC表示，上述公司可提交申辯證據的截止時間為5月3日。目前為止，已有23家公司被納入臨時或確定名單。
在名單中的搜狐昨晚表示，不打算對SEC的決定提出異議。鑑於其ADR可能從美國退市，公司表示一直尋求替代方案，但目前未確定可能採取的行動。
本月初，SEC把第一批名單中5家中資公司，從臨時名單轉入確定名單，包括百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）及盛美半導體（美：ACMR）。
當中，百濟神州已在申訴截止日前更換美股審計機構，但仍遭轉入確定名單。