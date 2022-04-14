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內地商人入稟 追潘蘇通逾8億欠款

標籤：經濟

【明報專訊】高銀金融（0530）主席潘蘇通近日再遭追債。內地商人田偉任董事的私人公司Outstanding Management Consultation Limited（下稱OMCL）前日入稟法院，指何文田樓盤「傲玟」發展商、潘蘇通全資持有的金鋑有限公司，在2020年5月向該公司借取一筆為3個月、年息30厘的5億元貸款，並由潘蘇通作擔保人。不過，潘蘇通至今仍未清還貸款，因此要求向金鋑及潘蘇通追討本金及利息合共約8.12億元。

根據入稟狀，潘蘇通至2020年8月貸款到期時未有如期還款，其後OMCL、金鋑及潘蘇通達成協議，將還款日期延至2021年1月9日或之前。至2020年12月9日，潘蘇通開出3張支票給OMCL，金額分別為5億、9246.58萬及5547.95萬元，合計約6.48億港元；惟OMCL兌現時因相關銀行戶口並無足夠現金全告「彈票」。

何文田「傲玟」遭多名業主終止交易

其後，金鋑在去年2月8日至今年1月期間，先後分成11次向OMCL償還部分款項，金額合共約1.04億元。原告未能收齊貸款及利息，因此入稟向金鋑及潘蘇通追討本金及利息合共8.12億元、相關訟費及其他產生利息。

值得留意的是，高銀金融在2016年入標成功奪得何文田常盛街豪宅項目，當時入標的子公司正是金鋑有限公司，並發展成「傲玟」。「傲玟」自推盤以來，除適逢本港社會運動，更撞正疫情衝擊，導致銷情慘淡，近一年來交樓日期一拖再拖，更遭多名業主終止交易。