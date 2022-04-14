日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策

日本央行行長黑田東彥昨表示，央行將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策，以支持從疫情中復蘇，又稱經濟前景的不確定性極高。日本央行堅持採取刺激措施提振經濟，與聯儲局等主要央行呈鮮明對比。政策分歧擴大日本與美國國債孳息率的差距。日本央行的貨幣政策目標，是將10年期國債孳息率維持在接近零水平。日本10年期國債與美國同年期國債的息差在周三達到2.5厘，差距是2019年中以來最大，削弱了對日圓的需求。

日美10年債息差擴 削日圓需求

不過日本財務大臣鈴木俊一此前表示，匯率受各種因素影響，並不僅與美、日利差有關。他強調日圓迅速波動不可取，聲言政府正密切關注貨幣走勢。

野村證券預計，日本央行不會採取重大調整，央行官員迄今仍將日圓貶值，視為對日本出口商有利的因素。不過野村預期，倘日圓兌美元跌至130左右，可能會促使央行考慮至少進行口頭干預。

其他主要央行則收緊貨幣政策。加拿大央行昨宣布加息半厘，將利率上調至1厘，是其逾20年來最大加息幅度，也是七國集團（G7）央行中，首家宣布加息半厘的央行。該央行表示，利率仍需進一步上調，以遏抑通脹。此外，加拿大央行將於4月25日起，停止到期債券再投資，以縮小資產負債表規模。

加紐央行加息半厘抗通脹

此外，新西蘭央行昨意外宣布將官方現金利率由1厘上調至1.5厘，是該央行22年來最大加息幅度，突顯遏抑32年來最高通脹的迫切性。新西蘭央行稱，最不會令人後悔的政策途徑，是現在採取較大加息幅度，以阻止通脹預期上升，強調繼續收緊貨幣政策是合適的。

新西蘭央行處於緊縮政策的最前沿，自去年10月以來已4次加息，累計將利率上調1.25厘。紐元在央行大幅加息後不久，由升轉跌。部分投資者憂慮借貸成本迅速上升，可能會導致經濟停滯。

此外，英國通脹加劇，3月消費者物價指數（CPI）按年升7%，遠高於2月的6.2%升幅，是1992年3月以來最高。英倫銀行此前3次加息，將利率由0.1厘的歷史低位上調至0.75厘，以遏抑通脹。

（綜合報道）

[國際金融]