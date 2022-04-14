moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策

【明報專訊】日本央行的超級寬鬆政策，與美國聯儲局的鷹派趨向背道而馳。日圓延續近期的跌勢，兌每美元昨低見126.31，為2002年5月以來最低水平，觸及近20年低位（見圖）。每百日圓兌港元跌至62算。俄烏危機未有提振日圓作為避險貨幣的需求。今年以來，日圓兌美元已貶值8%。

日本央行行長黑田東彥昨表示，央行將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策，以支持從疫情中復蘇，又稱經濟前景的不確定性極高。日本央行堅持採取刺激措施提振經濟，與聯儲局等主要央行呈鮮明對比。政策分歧擴大日本與美國國債孳息率的差距。日本央行的貨幣政策目標，是將10年期國債孳息率維持在接近零水平。日本10年期國債與美國同年期國債的息差在周三達到2.5厘，差距是2019年中以來最大，削弱了對日圓的需求。

日美10年債息差擴 削日圓需求

不過日本財務大臣鈴木俊一此前表示，匯率受各種因素影響，並不僅與美、日利差有關。他強調日圓迅速波動不可取，聲言政府正密切關注貨幣走勢。

野村證券預計，日本央行不會採取重大調整，央行官員迄今仍將日圓貶值，視為對日本出口商有利的因素。不過野村預期，倘日圓兌美元跌至130左右，可能會促使央行考慮至少進行口頭干預。

其他主要央行則收緊貨幣政策。加拿大央行昨宣布加息半厘，將利率上調至1厘，是其逾20年來最大加息幅度，也是七國集團（G7）央行中，首家宣布加息半厘的央行。該央行表示，利率仍需進一步上調，以遏抑通脹。此外，加拿大央行將於4月25日起，停止到期債券再投資，以縮小資產負債表規模。

加紐央行加息半厘抗通脹

此外，新西蘭央行昨意外宣布將官方現金利率由1厘上調至1.5厘，是該央行22年來最大加息幅度，突顯遏抑32年來最高通脹的迫切性。新西蘭央行稱，最不會令人後悔的政策途徑，是現在採取較大加息幅度，以阻止通脹預期上升，強調繼續收緊貨幣政策是合適的。

新西蘭央行處於緊縮政策的最前沿，自去年10月以來已4次加息，累計將利率上調1.25厘。紐元在央行大幅加息後不久，由升轉跌。部分投資者憂慮借貸成本迅速上升，可能會導致經濟停滯。

此外，英國通脹加劇，3月消費者物價指數（CPI）按年升7%，遠高於2月的6.2%升幅，是1992年3月以來最高。英倫銀行此前3次加息，將利率由0.1厘的歷史低位上調至0.75厘，以遏抑通脹。

（綜合報道）

[國際金融]