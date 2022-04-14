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Twitter前投資者提集體訴訟 控馬斯克延遲申報持股

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克因延遲向美國證交會（SEC）申報購入9.2%的Twitter（美：TWTR）股票，被一名Twitter前投資者入稟紐約的聯邦法院提出集體訴訟，指控其對持有Twitter的股份保持沉默，導致投資者以「人為壓低的價格」沽出Twitter股票而蒙受損失，涉嫌證券欺詐。

追討錯過Twitter股價上漲損失

根據美國證券法，當投資者對企業的持股突破5%的門檻，就要在10天內向SEC申報。訴訟文件稱，馬斯克在3月14日對Twitter的持股已達到申報的門檻，意味他須在3月24日的限期前申報。不過馬斯克直至4月4日才披露相關信息，同日Twitter股價最多漲27%。

訴訟文件稱，延遲申報11天，令馬斯克可繼續以每股39美元左右的價格收集Twitter股票，可能為其節省高達1.43億美元（11.2億港元）。

原告Marc Bain Rasella代表在3月24日至4月1日沽出Twitter股票的投資者，向馬斯克追討錯過的股價上漲損失。訴訟文件稱，若投資者意識到馬斯克的誤導性陳述導致股價被人為壓低，他們就不會低價沽出股票，又或根本不會沽貨。

馬斯克在上月底增持Twitter期間，曾向網民詢問是否認為Twitter遵守言論自由的原則，又表示正考慮是否另建社交平台。

（綜合報道）

[國際金融]