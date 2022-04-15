離港需求增 國泰：上月載客量按年增65%

據機場管理局公布，香港國際機場3月份客量為9.4萬人次，按年躍升61.3%，當中前往東南亞及內地的離境客量錄最明顯升幅。

機管局：港機場3月客量按年增61%

國泰表示，今年首3個月載客人次按年增加23.5%，但運力跌66.1%。月內運載近9.72萬公噸貨物，按年增加16.6%，首3個月載貨量則按年跌13.8%，運力減少49.2%。顧客及商務總裁林紹波展望，4月份僅能微增客運運力，貨運運力亦將與3月份相若。

林紹波表示，3月份國泰偏重香港離境客運需求。同時亦於月內下調前往內地，尤其是上海客運運力。同時已恢復亞特蘭大、休士頓及邁阿密貨運航線，貨運運力較1月份最低位恢復逾40%，法蘭克福貨機航班則將於4月中重投服務。據機管局數據，3月香港機場整體貨運量及飛機起降量分別為35.2萬公噸及9870架次，分別按年跌11.4%及7.3%。4月1日撤銷航班從9個國家抵港的禁令，機場於4月1日至13日處理共251班載客航班，較3月19日至31日增加77班。