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星再收緊貨幣政策 料今年通脹達5.5%

【明報專訊】新加坡貿易與工業部的初步數據估計，新加坡GDP在首季按年增長3.4%，較去年第四季的6.1%升幅顯著放慢，並較分析師預期低0.4個百分點。經季節調整，首季GDP按季增0.4%，遠低於第四季的2.3%升幅。新加坡金融管理局（MAS）昨宣布收緊貨幣政策，是近期的第3次，以緩減通脹，保持中期物價穩定。

首季GDP增長3.4% 顯著放慢

MAS表示，將重新確定新加坡元政策區間的中點，並略微提高其升值率，政策區間寬度則維持不變。MAS稱，鑑於勞動力市場持續緊俏，且全球通脹率上升向本土傳導，2022年核心通脹率將全面上升，中期風險仍處於高位。MAS此前於去年10月及今年1月收緊貨幣政策，以遏抑通脹。MAS最新預測今年整體通脹率介乎4.5%至5.5%，高於此前預測的介乎2.5%至3.5%。全年GDP增長預計將介乎3%至5%。

經濟學人智庫（EIU）的分析指出，鑑於與第一季作對比的2021年首季數據強勁，增長放慢是意料之中。經濟師預計，雖然新加坡經濟未來幾季仍將繼續增長，但鑑於俄烏危機、通脹飈升及供應鏈受阻，經濟的下行風險不容忽視。另華僑銀行首席經濟學家Selena Ling表示，由於取消了邊境管制，並放寬新冠防疫限制，利好新加坡服務業。牛津經濟研究院（Oxford Economics）的分析預計，第二季服務業將出現反彈，但全球增長放緩、供應鏈受阻及中國擴張前景疲軟等因素，將拖累增長勢頭。