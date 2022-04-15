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莎莎營業額急放緩 擬進一步削舖 上季港澳營業額按季急跌18%

【明報專訊】中港兩地今年初接連爆發新一波新冠疫情，社交距離措施進一步收緊下，拖累部分零售品牌業務表現。本地連鎖化妝品零售商莎莎（0178）昨日收市後公布上季銷售數據，受多間分店曾短暫停業、市面人流減少等因素影響，上季香港零售銷售按年增長放緩；集團持續縮減店舖以降低成本，並明確指出計劃未來一年關閉虧損而租金過高的店舖。集團此前的說法是「持續理順香港特區的店舖網絡」，即使只是「理順」階段，截至3月底港澳地區零售店已按年減少15%。

明報記者 周綺琪

莎莎昨日股價走高，全日收報1.45元，升2.1%。截至今年3月底止，集團港澳地區第四財季的營業額為5.08億元，按季跌18%，按年亦跌4.7%。港澳兩地季內同店銷售按年升3%；每宗交易平均金額按年增1.4%，但交易宗數按年減少4.5%。

港澳同店銷售按年升3%

集團指出，由於上季多間香港分店曾短暫停業、人流受社交距離措施限制等，導致香港市場季內零售銷售按年增長由第三季的14.3%放緩至9.4%；隨着季內持續調整店舖網絡，關閉多餘的店舖以降低成本，加上低基數效應，帶動香港上季同店銷售按年仍錄得雙位數增長。

港澳1年減15％店 內地增

事實上，在昨日明言會關閉店舖前，近年已持續關店，截至今年3月底，莎莎於港澳地區分店數目為85間，較去年同期100間，按年減少15間門市；內地市場則增加20間至77間門市；集團門店總數為234間。集團又透露，計劃未來一年進一步整合線上線下 （OMO）營運。

至於澳門地區與內地已恢復通關逾一年，但上季受新冠疫情影響，當地邊境檢疫措施再度加強，並重挫集團季內的內地客銷售，其中3月份銷售額跌至近全個財年的低位，並拖累第四季零售銷售按年跌22.9%。

擬加強整合線上線下營運

其他市場方面，上季內地營業額8250萬元，按季跌4%，按年跌6.5%。雖然內地及港澳3個地區營業額都跌，但上季線上業務收入錄得1.78億元，按年增長27.2%，另馬來西亞營業額6460萬元，按年升11.5%。因此整體而言，集團營業額升1.9%。