迅銷上季純利增五成 內地倒退香港錄增長

上調全年純利預測

迅銷昨早以刊發業績為由停牌，此前報38.8元。集團上季收入5915.85億日圓，按年微升1.5%；整體經營溢利按年增加24%至715.79億日圓。以品牌劃分，季內僅海外UNIQLO經營溢利按年增加57.8%，錄404.63億日圓；惟日本UNIQLO則按年跌15%至321.37億日圓，GU更大跌79.2%至4.75億日圓。

總結上半財年，迅銷中期純利錄1468.44億日圓，按年增長38.7%；綜合收益總額升至1.22萬億日圓。期內中國地區收益及溢利均錄得下降，主要由於當地持續實施防疫措施影響，導致顧客對服裝的消費意欲下降。不過，香港、台灣、韓國、東南亞等市場期內收益及溢利均按年錄得雙位數增長；另北美地區經營更扭虧為盈。

按品牌劃分，日本UNIQLO中期收益總額為4425億日圓，按年下降10.2%；同店銷售淨額則減少9%。不過，海外UNIQLO上半財年收益總額為5932億日圓，按年增長13.7%。另GU中期收益總額為1228億日圓，按年減少7.4%。

日本UNIQLO及GU表現差

因應第二季業務表現，集團將全年純利預測上調至1900億日圓，較原先估計1750億日圓，提高8.6%。