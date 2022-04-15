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港府重發綠債最多200億 保證回報2.5厘

【明報專訊】港府昨日宣布重啓綠色零售債券的認購安排，該批債券早前因應疫情而延期發行。今次綠色零售債券目標發行額是150億元，當局可視乎市場情况考慮再提高至最多200億元，比此前提出的發行額60億元為多。今批綠債年期與疫情前擬發行的綠債同樣為3年，息率不少於2.5厘，較此前的2厘高，每6個月發一次與本地通脹掛鈎的利息。

陳茂波：兩年額度合併處理

財政司長陳茂波說，鑑於第五波疫情已逐步改善，政府重啓首批綠色零售債券的認購安排，並將上個財政年度和今個財政年度的額度合併處理，以減省發行成本及行政工作。考慮到市場利率上升，因此決定上調這批綠色零售債券的最低息率，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。

是次綠債發行的認購期由4月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或中央結算認購債券。綠債將於5月18日發行，翌日在聯交所上市，並可在二手市場買賣。發債所得資金，會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。

政府發言人表示，為方便市民認購並提供更多認購渠道選擇，是次發行保留過往政府零售債券採用的多種渠道。然而，政府呼籲市民盡可能通過網上或電話銷售渠道認購，既響應環保，減少用紙，也可減少社交接觸。