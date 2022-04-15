馬斯克溢價38%敵意收購Twitter

每股作價54.2美元 擬私有化後改革

若以馬斯克開始收集Twitter股票前的1月28日收市價計算，溢價更達54%。馬斯克形容，這是他的「最佳及最終報價」（best and final offer）。他表示，如果開價不獲接受，「我需要重新考慮自己作為股東的地位，我不玩討價還價的遊戲」。根據《華爾街日報》的數據，馬斯克的收購價，令Twitter的估值超過430億美元（約3354億港元）。Twitter股價早段升近6%至48.5美元。

收購價令Twitter估值達3354億

馬斯克向Twitter董事長泰勒（Bret Taylor）致函稱，自從向Twitter進行投資以來，意識到它既不會蓬勃發展，也不會以目前的形式滿足言論自由的需求，因此Twitter需要轉變為一家私營公司。馬斯克形容，Twitter具有非凡的潛力，他將釋放其潛能。

表明倘收購不獲接納 或沽出持股

不過他表明，若收購不獲接納，將考慮沽出持股，因為他對管理層沒有信心，且不相信能夠在公開市場推動必要的改革。

Twitter午夜前股價升幅大為收窄。分析認為，這反映投資者對這收購信心不大。不過投行Wedbush Securities分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出，很難再有其他競標者或財團出現，Twitter董事會可能會被迫接受這一競標。不過他認為，這宗收購將帶來許多關於融資、監管、馬斯克將如何分配時間等問題。

馬斯克在4月4日首次向SEC披露，持有Twitter逾9%股份，翌日獲邀加入董事會。當時他向SEC補充申報內容，由Twitter被動投資者變為主動投資者。

根據該申報文件，馬斯克由1月31日至4月1日，幾乎每天都購入Twitter股票，每股買入價介乎32.8美元至40.3美元，共斥資26.4億美元（約206億港元），購入73,115,038股，相當於9.1%的Twitter股份。以周三45.85美元的收市價計算，這些股票價值33.5億美元。

他上周末放棄加入Twitter董事會，以避過他對Twitter的持股不得超過14.9%的要求。若成為董事，將杜絕他收購該公司的可能。不過由於他對Twitter持股的披露遲了向SEC申報，目前被Twitter前股東控告證券欺詐。

（綜合報道）

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