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IPO等承銷活動放緩 高盛首季利潤挫42%

【明報專訊】俄烏危機等因素，拖累華爾街大行的利潤。繼摩通（美：JPM）上季因信貸成本上升等因素令利潤大跌四成，高盛（美：GS）第一季亦因證券承銷大減而利潤按年大跌42%。花旗（美：C）亦受巨額撥備等影響，上季利潤按年暴跌46%。富國（美：WFC）及摩根士丹利（美：MS）上季利潤也分別下跌兩成及一成。

不過高盛、花旗及摩根士丹利的利潤已比分析師預期高，它們的股價早段向上。因按揭利率上升而令按揭貸款業務大減的富國，早段股價跌逾3%。復活節假期前美股3大指數早段個別發展，納指跌逾1%。IPO等承銷活動放緩，掩蓋了高盛上季的交易活動在市况波動之際的推動作用。高盛上季利潤為39億美元，遠低於去年同期的68億美元，但跌幅已比分析師預期小。

投行業務收入跌36% 遜預期

上季高盛整體收入按年跌27%至129億美元。高盛行政總裁所羅門（David Solomon）稱，俄烏危機引發上季動盪市况，急劇變化的市場環境對客戶活動產生巨大影響，股票發行幾近停頓。該行的投行業務上季收入按年跌36%至24億美元，低於預期。另有別去年因央行量寬而帶動大量承銷活動，華爾街今年以來已為投行業務放緩作準備。不過受益於市場波動，高盛交易部門上季收入按年增長4%至78.7億美元，高於新冠疫情爆發前水平。高盛上季為潛在信貸損失撥備5.61億美元，反映宏觀經濟和地緣政治問題等影響。

花旗大額撥備 首季利潤跌46%

花旗上季亦為潛在不良貸款撇帳7.55億美元，撥備19億美元以應對其在俄羅斯的風險敞口，以及戰爭廣泛影響所造成的潛在貸款損失。與其他美國同業相比，花旗有較多俄羅斯業務，包括零售銀行業務。由於違約率升導致信貸成本上漲，加上收入放緩，花旗上季利潤按年跌46%至43億美元，但已遠高於分析師預期的30億美元。由於上季市况波動，來自企業併購及融資的投行業務收入大減，摩根士丹利上季利潤亦按年跌11%至37億美元，但比分析師預期好。

（綜合報道）

[國際金融]