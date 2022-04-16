彭博：人行鼓勵商業銀行下調定存利率

規範高息攬存 穩定銀行負債成本

此次是2021年6月以來首次指導存款利率自律上限調整。去年6月21日，人行曾指導利率自律機制，將存款利率自律上限由存款基準利率浮動倍數改為加點確定，以抑制存款市場非理性競爭；調整後，對活期存款和定期存款的加點上限，國有銀行分別為10和50基點，其他銀行則分別為20和75基點。

人行周四表示將引導金融機構加大對受疫情影響嚴重地區和行業的信貸資源傾斜，將適時運用降準等貨幣政策，進一步向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。貨幣政策司司長孫國峰稱，在價格上，發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能，推動降低企業融資成本。事實上，本周的國常會亦曾提出鼓勵大型銀行有序降低撥備率。

市場利率定價自律機制成立於2013年9月，是由金融機構組成的利率定價自律和協調機制，在各地設有省級利率自律機制，接受人行的指導和監督管理。