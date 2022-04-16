倘滬無法動態復工 小鵬：下月全國車廠停產

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬在微博發文表示，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工及復產的方式，5月份可能中國所有的整車廠都要停工及停產。法國外貿銀行報告指出，上海及長三角封控是汽車、電子和晶片製造的「噩夢」，若政府延長封鎖期，供應鏈中斷的風險將會增加，企業可能會耗盡庫存。

華為余承東：涉上海所有工業將停產

據彭博報道，Tesla在上海的工廠自封城以來，以每天約 2100 輛汽車的生產速度計算，停產近3周，減產約 3.9萬輛汽車。報道更引述分析，假設Tesla可能於5月首周復工，也已有8.4萬輛的產能受影響。昨日有指Tesla回答美國投資者時表示，上海工廠最早5月中旬能復工。對此，內媒引述Tesla中國有關人士表示，上述傳言是假消息。

此外，華為智慧汽車BU（Business Unit）CEO 余承東亦在朋友圈表示，如果上海不能復工復產，5 月後所有涉及上海供應鏈的科技與工業產業會全面停產，尤其汽車產業。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華受訪時回應小鵬汽車停產一事，他稱，「沒有這麼絕對，只能說可能會出現大面積停產的現象」。他又稱，各生產企業供應鏈的具體情况不同，亦有通過尋找替代渠道補充配件來實現正常生產的可能性。

不過，他表示，如果上海、吉林等地長期不能復工復產，肯定會對中國汽車行業帶來負面影響。

法國外貿銀行分析報告提及，內地長三角包括安徽，江蘇和浙江，屬上海周邊地，上海及長三角是中國汽車、電子和晶片製造商的重要集群。 長三角和吉林的汽車生產佔全國25%，現在已經面臨停工；同時長三角佔全國晶片產量的一半，但最近的封控中，已有愈來愈多公司宣布停產。