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騰訊網遊加速器變「管家」 限未獲批海外遊戲

標籤：經濟

【明報專訊】內地嚴控未成年人打機時長及課金情况，繼一系列措施後，騰訊（0700）旗下網遊加速器日前公布，因業務策略調整，將於今年5月31日升級為「騰訊遊戲管家」，舊服務（即騰訊網遊加速器）將會逐步停止；升級後產品明確分開內地及海外市場，僅支持國服遊戲加速，變相阻止用戶透過VPN接觸未經批准的海外遊戲。

網遊加速器5月底起逐步停止

內地多項限制措施下，內地遊戲商早已逐步開拓海外市場。內地遊戲研究機構伽馬數據指出，中國自研遊戲海外市場於2021年的實際銷售收入為180.13億美元，按年增長16.59%，近5年平均穩定增長。另騰訊也在2021年第三季表明，加大全球遊戲開發的投入，同時也在建立本地化發行及營運能力，以支持在多個地區的業務發展。2021年第四季，騰訊在國際遊戲市場錄得34%高速增長，營收規模達132億元人民幣，遠勝本土遊戲市場的低速增長。

廣電總局：嚴格規範網絡直播亂象

另國家廣播電視總局聯同中共中央宣傳部出版局昨發出《加強網路視聽節目平台遊戲直播管理通知》，強調網路影視劇、綜藝、直播、短影片等節目均不得直播未經批准的遊戲，且不得以直播間等其他方式分享違規內容，從而抵制有害網路道德、和諧的行為。

有關當局指出，由於網絡直播亂象、青少年沉迷遊戲等問題引起社會廣泛關注，故需採取有力措施予以嚴格規範。

《通知》同時嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡，表明網絡直播平台在主播和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失範人員堅決不用。

《通知》亦再度點名網絡直播平台建立並實行未成年人保護機制，不但確保「青少年模式」實際發揮作用，更要落實實名制要求，以及禁止未成年人儲值消費；若有相關情形應建立完整退款的處理方式。