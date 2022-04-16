瓏珀山2期推45伙 下周五招標 MONACO MARINE收800票 暫超購6倍

明報記者 甘潔瑩

展開新盤戰的序幕是新地旗下沙田多石街瓏珀山第2期，項目在今年1月已獲批預售樓花同意書，惟當時本港爆發疫情，發展商未有即時推出市場。發展商昨早上載項目樓書，同日下午上載首份銷售安排。

首階段招標包括5特色戶

新地副董事總經理雷霆回覆本報時稱，瓏珀山2期仍屬樓花，準買家可預約參觀示範單位。

據物業樓書顯示，瓏珀山2期設2座住宅、提供139伙，實用面積由943至2504方呎，標準戶間隔主要分3類，分別3房連套房及工作間、3房連套房及書房和工作間、以及4房連雙套房連工作間。項目關鍵日期為2023年3月31日，樓花期約1年。

發展商亦落實銷售安排，推45伙於下周五（22日）起招標，包括King Tower 第1及2座，當中包括5個特色戶，其中全盤面積最大、位於King Tower 第2座26樓至27樓頂層複式戶，實用面積2504方呎另連1083方呎平台及791方呎天台，附設私人泳池，亦在首階段招標。據招標文件，買家須於發展商接納標書210日內分3次合共繳付15%樓價，85%餘款於物業入伙時完成交易，亦即等同建築期付款。

進MONACO展銷廳須出示快測結果

至於日前公布首批112伙價單的會德豐MONACO MARINE，昨日正式開放展銷廳及接受認購，共有約2000人參觀，並收到約800票，以首張價單112伙計，超額認購逾6倍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，視乎收票情况，將在短期內加推應市，擬於本月內推售。黃氏稱，集團嚴格控制展銷廳人流，而每客戶及代理進入展銷廳前，必須掃描「安心出行」、出示疫苗接種紀錄，以及出示當天的快測陰性結果。

另恒地物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，在復活節假期安排代理高層優先參觀大角嘴利奧坊．壹隅展銷廳，並預計短期內對外開放。