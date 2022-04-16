moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瓏珀山2期推45伙 下周五招標 MONACO MARINE收800票 暫超購6倍

標籤：經濟

【明報專訊】疫情受控，發展商重拾新盤推售步伐。正當會德豐就旗下東九啟德MONACO MARINE收票認購之際，新地（0016）昨突擊上載旗下沙田瓏珀山2期樓書，並公布銷售安排，定於下周五（22日）以招標形式推售45伙，連同已上載樓書的信置（0083）等元朗錦上路柏瓏I及恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅等，新盤戰將一觸即發。

明報記者 甘潔瑩

展開新盤戰的序幕是新地旗下沙田多石街瓏珀山第2期，項目在今年1月已獲批預售樓花同意書，惟當時本港爆發疫情，發展商未有即時推出市場。發展商昨早上載項目樓書，同日下午上載首份銷售安排。

首階段招標包括5特色戶

新地副董事總經理雷霆回覆本報時稱，瓏珀山2期仍屬樓花，準買家可預約參觀示範單位。

據物業樓書顯示，瓏珀山2期設2座住宅、提供139伙，實用面積由943至2504方呎，標準戶間隔主要分3類，分別3房連套房及工作間、3房連套房及書房和工作間、以及4房連雙套房連工作間。項目關鍵日期為2023年3月31日，樓花期約1年。

發展商亦落實銷售安排，推45伙於下周五（22日）起招標，包括King Tower 第1及2座，當中包括5個特色戶，其中全盤面積最大、位於King Tower 第2座26樓至27樓頂層複式戶，實用面積2504方呎另連1083方呎平台及791方呎天台，附設私人泳池，亦在首階段招標。據招標文件，買家須於發展商接納標書210日內分3次合共繳付15%樓價，85%餘款於物業入伙時完成交易，亦即等同建築期付款。

進MONACO展銷廳須出示快測結果

至於日前公布首批112伙價單的會德豐MONACO MARINE，昨日正式開放展銷廳及接受認購，共有約2000人參觀，並收到約800票，以首張價單112伙計，超額認購逾6倍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，視乎收票情况，將在短期內加推應市，擬於本月內推售。黃氏稱，集團嚴格控制展銷廳人流，而每客戶及代理進入展銷廳前，必須掃描「安心出行」、出示疫苗接種紀錄，以及出示當天的快測陰性結果。

另恒地物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，在復活節假期安排代理高層優先參觀大角嘴利奧坊．壹隅展銷廳，並預計短期內對外開放。