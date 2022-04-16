賈躍亭停任FF執行官 留任首席產品官

同時FF董事會任命此前負責業務發展的高級副總裁Matthias Aydt為執行官，為期6個月，即日生效。在任期間，Matthias Aydt將繼續擔任董事會的非獨立成員。除了上述的人事調動，FF仍對其他非高管員工進行一系列包括解僱在內的紀律處分，但並未透露員工名稱。

中證監：維持對賈行政處罰及市場禁入

另據內媒報道，賈躍亭因不服中證監對其作出的行政處罰決定和市場禁入決定，向有關當局申請行政覆議。中證監受理後依法進行審查，現已審查終結，維持對賈躍亭作出的行政處罰決定和市場禁入決定。

有關當局稱，賈躍亭作為樂視網董事長，不但未能履行勤勉盡責義務；作為實際控制人，更直接指使相關人員實施財務造假、抽逃向樂視網的借款，導致上市公司資訊披露違法、欺詐發行，認為對其作出行政處罰和市場禁入決定，法律適用正確，處罰幅度適當。