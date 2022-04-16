moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

賈躍亭停任FF執行官 留任首席產品官

標籤：經濟

【明報專訊】電動車企法拉第未來（FF）（美：FFIE）的內部調查有新進展，按美證交會（SEC）周四發布的文件披露，該公司對員工進行一系列業務調整及紀律處分，當中包括解除FF創始人及前首席執行官賈躍亭的執行官職務，但仍會保留其首席產品官職位，並向執行董事長匯報工作。此後，賈躍亭的職責將專注於產品和出行生態系統、互聯網、人工智慧、先進研發技術等。

同時FF董事會任命此前負責業務發展的高級副總裁Matthias Aydt為執行官，為期6個月，即日生效。在任期間，Matthias Aydt將繼續擔任董事會的非獨立成員。除了上述的人事調動，FF仍對其他非高管員工進行一系列包括解僱在內的紀律處分，但並未透露員工名稱。

中證監：維持對賈行政處罰及市場禁入

另據內媒報道，賈躍亭因不服中證監對其作出的行政處罰決定和市場禁入決定，向有關當局申請行政覆議。中證監受理後依法進行審查，現已審查終結，維持對賈躍亭作出的行政處罰決定和市場禁入決定。

有關當局稱，賈躍亭作為樂視網董事長，不但未能履行勤勉盡責義務；作為實際控制人，更直接指使相關人員實施財務造假、抽逃向樂視網的借款，導致上市公司資訊披露違法、欺詐發行，認為對其作出行政處罰和市場禁入決定，法律適用正確，處罰幅度適當。