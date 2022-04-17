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滬發指引促復工 企業須閉環生產 Tesla最快明復產 傳蘋果跟上海談判

【明報專訊】上海疫情已重創工業生產，但近日陸續有企業傳出爭取復產。路透社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla，美：TSLA）獲上海市政府批准，正陸續召回當地工廠的工人，最快明天起恢復生產。Tesla擬以閉環管理方式生產，工人需居於工廠並定期進行檢測。上海市政府昨晚亦發出指引促進復工，要求企業亦要以類近閉環的方式運作。

上海市經濟和信息化委員會昨晚發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，指示各區政府和街鎮、園區要積極支持企業復工復產，指導企業「一企一策」，切實做好疫情防控工作；要做好核酸檢測點設置和提供檢測服務，及時處理醫療廢料，並保障防疫物資和生活物資。

進工廠須持核酸陰性證明

員工須一日兩測

指引要求相當具體，包括企業實施全程封閉管理，不同班組員工無接觸換班，減少工人外出，安排點對點交通工具上班。嚴格管控外來人員，如必需進入工廠，需持有48小時內核酸檢測陰性證明並需現場抗原檢測陰性。

指引要求，全體員工須每日健康監測和登記，提高篩查密度，堅持一日兩測，早上做抗原檢測，晚上做核酸檢測。員工須完成新冠疫苗接種，符合條件者須加強免疫接種，禁止不必要集聚活動。企業要作好應急處置預案和工作保障，遇突發情况須最大限度控制擴散和外溢，確保安全生產。

路透社昨天早前引述知情人士表示，Tesla的復產計劃或因當地疫情變化出現變動，首10至20日只會召集部分員工，全面恢復生產仍需時間。Tesla上海工廠自3月28日浦東封城起停產，是2019年底工廠投產以來，停工時間最長的一次。工廠每日可產出2100輛電動車，停產三周令Tesla拖累損失4.41萬輛的產量，約等於去季全球產量的14.5%。

此外，有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤表示，據悉蘋果公司（美：AAPL）正跟上海當局談判，期望其供應商最快可本周開始復工。郭明錤此前曾稱，受累於內地封控政策，目前和碩等蘋果代工廠位於上海及崑山的廠房已停運。

工信部：重點企業優先復工復產

國家工信部上周五曾表示，已派出工作組，推動重點工業企業復工復產，集中資源優先保障集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。但解封不到三個月的西安昨起再進入封城，去年12月西安封城的時候，全球兩家最大的內存晶片製造商三星電子和美光科技（美：MU）先後警告，嚴格防疫措施使當地生產基地的人力變得薄弱，令廣泛應用於數據中心的內存晶片延遲供應。

明報記者