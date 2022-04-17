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高盛：不預期人行再降準 LPR或小幅下行

【明報專訊】為扶助受疫情影響的中國經濟，人民銀行上周五公布下調存款準備金率0.25個百分點，釋放5300億元（人民幣，下同）流動性，惟降準幅度低於市場預期，且為歷來最小。人行表示，當局密切關注物價走勢變化、保持物價總體穩定，亦關注主要發達經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。高盛發表報告，指出當局顧慮通脹存不確定，和主要央行緊縮貨幣政策的外溢效應，不再預期人行再次降準，或降中期借貸便利（MLF）息率。

高盛指出，過去人行每次降準的幅度為0.5個百分點或1個百分點，因此今次降準少於預期。上周五進行續期的1年期MLF利率沒有下調，金額維持本月到期的1500億元。該行稱，封城帶來供應鏈受阻和上游物料價格上升，令通脹有不確定因素，加上主要央行加息，令人行降準幅度較保守，以上負面因素不可能很快地消除。雖然不再預期降準和下調MLF利率，不過人行政策重點在降低企業有效貸款利率，因此預期市場報價貸款利率（LPR）未來數月仍有可能小幅下行。

內地傳媒報道，人行在市場利率定價自律機制的最近會議，鼓勵內銀將存款利率的利率上限降低0.1厘，以減輕銀行資金成本。

內銀降存款利率上限 效用有待觀察

高盛認為，實際效用還有待觀察，因為中小型銀行難以取得客戶存款，嚴重地依賴銀行同業拆借。防疫措施持續嚴謹下，高盛指當局仍要進一步放寬政策支持經濟增長，預期較多使用財政政策，如加快重大基建項目，或再貸款等，針對性進行貨幣寬鬆。這些政策將帶動貸款持續加速，截至3月為止社融存量按年上升10.6%，高盛預期全年會增長11%。