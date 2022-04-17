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2月外國投資者持美國國債 按月增519億美元

【明報專訊】今年2月俄烏局勢開始升溫，帶動避險資金流入美國國債。美國財政部公布國際資本報告（TIC）。2月份整體外國投資者持有美國國債7.71萬億美元，較上一個月增加519億美元，在1月下跌後止跌回升。

持有最多美債的國家續為日本，截至2月底持有1.31萬億美元，按月增持32億美元，第三大持倉的英國按月增持164億美元，增至6252億美元。不過中國內地持有美國國債較1月減少53億美元至1.05萬億美元，為連續第3個月減持，續為第二大持有美國國債的國家。

中國內地連續3月減持美國國債

隨着聯儲局提高對加息速度預期，截至上周四美國10年國債孳息率報2.828厘，已遠高於2月高位的2.08厘。

前外管局國際收支司司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，若美國聯儲局緊縮貨幣政策力度超過預期，有可能刺破資產泡沫，引發經濟衰退，相對過去中國融入國際化程度更高，一旦全球金融動盪，中國可能難以獨善其身，不排除人民幣匯率會重新承壓。

管濤表示，目前中國已經度過聯儲局溫和緊縮，人民幣升值減緩的階段。現在市場普遍預期聯儲局加快加息，同時啟動縮表。參考2017年縮表經驗，難免引起美國金融市場的動盪，造成市場風險偏好下降，驅動中國出現階段性的資本外流，人民幣匯率有可能有升有跌，雙向波動。 他提醒要對後續發展保持高度關注和警惕，可能會非線性地出現變化。