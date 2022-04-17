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疫後齊出門 美機票價按年飈24% 市場看好旅遊業 航空股跑贏大市

【明報專訊】美國通脹加劇，3月的消費者物價指數（CPI）按年升幅達8.5%，刷新1981年12月以來高位。除了能源及食品等必需品價格大幅攀升，機票價格也顯著向上。美國放寬對新冠疫情的防疫措施後，旅遊業大受提振。很多旅客希望彌補在疫情期間失去的度假機會，紛紛訂購機票出門，令外遊需求飈升。加上燃料價格上漲，帶動機票價格急升。美國上月機票價格按月升10.7%，按年升23.6%。

資料來源：CNBC、Adobe、ABC News

雖然機票加價，但暫時無礙美國消費者的出遊興致。分析機構Adobe的數碼經濟指數（Adobe Digital Economy Index）顯示，雖然美國3月的內陸機票價格，較新冠疫情爆發前的2019年同期上漲20%，美國消費者上月在網上預訂內陸機票的訂單量，仍較2019年同期增長12%，預示美國今年春、夏旅遊業銷情暢旺。

美內陸機票價較年初漲40%

本月初，旅遊服務預訂平台Hopper指出，美國內陸機票價格已較年初上漲40%，預計未來一個月再漲10%。Hopper的數據顯示，美國內陸機的來回機票，目前平均價格為330美元，超越疫情爆發前的水平。

Hopper經濟師伯格（Haley Berg）稱，大量需求來自過去兩年的春季和夏季無法出門的旅客，加上航空燃油價格上漲，推動美國內陸機票價格攀升。

根據Adobe的數據，美國消費者上月在網上花費了88億美元訂購內陸機票，較2019年同期增28%。美國人渴望旅行，令航空公司敢於加價。

達美航空（Delta Air Lines）（美：DAL）表示，旅行需求增加，有助於抵消航空燃料價格的急劇上漲。Adobe指出，夏季旅遊預訂的增長勢頭，反映消費者對這段時間內旅行充滿信心。

根據美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）的數據，在復活假期前的一個周末（4月8日至10日），就有超過650萬人在美國機場登機，僅比疫情爆發前的2019年同期數字少約50萬人。

航企人手緊絀 部分減航班應付

旅客回歸，航空股跑贏大市。標普500股空股指數今年以來的升幅達7.45%，反觀標普500指數今年以來跌7.84%。美國銀行全球研究（Bank of America Global Research）分析師迪多拉（Andrew Didora）指出，考慮到地緣政治環境，以及俄烏衝突爆發以來航空燃油價格上漲36%的影響，航空公司的表現令人印象深刻，反映休閒和商務旅行在新冠變種病毒Omicron的疫情減退後恢復過來，而且需求強勁。

不過此前經歷大規模裁員的航空公司，一時間人手緊絀，部分確診員工休假也令人手不足的問題惡化。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）宣布將在6月底前減少2%的航班，以匹配目前的人力。該公司表示，由於培訓延誤，4月的機師人數比原本計劃少63人。

奧緯諮詢（Oliver Wyman）的研究顯示，隨着旅遊業反彈，航空公司正爭相聘用更多機師，以滿足旅客的外遊需求，但83%的地區航空公司認為招聘有難度。該研究指出，預計到2023年，北美機師將欠缺超過1.2萬人，相當於總需求的13%。

倘機票價隨燃料價續飈

打擊消費者出行意欲

雖然美國目前的航空需求火爆，但部分分析認為，若燃料價格繼續上漲，令機票價格進一步飈升，最終可能打擊消費者的出行意欲。普氏能源資訊（Platts）的數據顯示，美國墨西哥灣基準航空燃油，上周每加侖價格約3.28美元，較2022年初上漲近50%，並且是去年同期的兩倍。

美國經濟研究所（American Institute for Economic Research）經濟學家厄爾 （Peter C. Earle） 指出，燃油價格上漲對機票價格產生影響，有可能破壞消費者的外遊需求。

[企業地球村]