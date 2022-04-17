人手不足 各地機場出現人龍

國際航班機程或因烏戰延長

除了要提早搶機票，旅客出門也可能面對國際航班機程延長。俄烏危機爆發後，亞洲一些航空公司對原本飛越俄羅斯領空的航線重新安排飛行路線，增加了飛行時間及燃料成本，降低了航線的吸引力。

日航（Japan Airlines）往返羽田機場及歐洲城市的航班，採用了飛越阿拉斯加、格陵蘭及冰島的北向航線，從赫爾辛基出發的機程延長了6小時。日航至今未有為相關航線加價，但由4月19日開始，計劃使用南向的航線，利用順風來節省燃油和時間。

除了部分航線機程延長，旅客也要有心理準備可能在機場大排長龍。

在復活節長周末臨近之際，澳洲的主要機場堆滿旅客。機場相關部門已警告，旅客增加而機場人手不足可能會造成延誤，預計人手短缺而造成的混亂，可能持續至今年下半年。

業界料人手短缺或持續至下半年

上周四通過悉尼機場國內航站樓的旅客，估計約有超過8.2萬人。部分旅客自凌晨4時就開始排隊，是2020年3月以來最繁忙的一天。

英國成為全球首個取消所有新冠防疫旅行限制的國家後，當地航班數量激增。曼徹斯特機場近期為旅客面臨的延誤致歉。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）本月警告，隨着航空業復蘇的步伐加快，機場、政府及基礎設施供應商應為旅客人數大增做好準備。

[企業地球村]