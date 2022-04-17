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薛偉傑：蘋果M2處理器傳隨多款Mac機推出

【明報專訊】蘋果公司因為不滿Intel的x86處理器的表現，由2020年11月開始，逐步在其MacBook系列手提電腦中棄用Intel的處理器，改用自家設計和台積電代工的M1系列處理器。最近又盛傳，蘋果正在研發新一代的M2系列處理器（見圖），將會在今年內隨新一批Mac機推出。

據彭博等外國媒體報導，蘋果正在測試至少9款新Mac機，包括：手提電腦MacBook Pro（14吋和16吋屏幕）、MacBook Air及桌面電腦Mac Pro、Mac mini等。而配套的處理器則是M2、M2 Pro、M2 Max、M2 Ultra，並轉用4納米的製程技術。

增加內核數目 轉用4納米製程

其中，M2將具有8個中央處理器（CPU）內核和10個圖像處理器（GPU）內核，比M1的8個CPU內核和7至8個GPU內核略勝一籌。

而M2 Max更具有12個CPU內核和38個GPU內核，超過M1 Max的10個CPU內核和24或32個GPU內核。至於M2 Ultra，傳聞未有怎樣提及。但若按照上月才推出的M1 Ultra是由兩枚M1 Max使用UltraFusion技術合成來看，那麼M2 Ultra亦很可能會由兩枚M2 Max合成，即可能有24個CPU內核和76個GPU內核。

明報記者 薛偉傑

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