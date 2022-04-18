滴滴下月表決退市 未擬先來港上市

滴滴：不參與退市後場外交易

內地網約車平台滴滴發公告，表示從美國退市為全面配合中國網絡安全審查和整改，在審慎考慮後才作出此決定。滴滴又指出，集團將繼續探索符合公司及股東利益的適當措施，包括探索在另一間國際認可的交易所上市的可能，惟須遵守適用規則、法規、政策和指導。退市完成後，公司的ADR和普通股能否在場外交易，取決於股東和獨立第三方的行為，公司將不作參與。滴滴美股上周四（14日）收報2.46美元，跌3.15%，自上市以來累跌84%。

中證監稱與其他中概股無關

中證監負責人回應滴滴退市時表示，滴滴自主退市是特定個案，強調與其他在美上市的中概股無關，亦與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。中證監稱，滴滴退市是企業根據市場和自身情况作出的自主決策，中證會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。

滴滴在去年6月底正式在紐交所上市，不久便被網信辦實施網絡安全審查，要求將應用程式下架，市傳公司沒有理會中證監推遲在境外市場的要求。其後，滴滴在12月宣布展開從美國退市工作，同時準備轉到港交所掛牌，今年1月市傳已開始與港交所就上市事宜進行非正式磋商。

不過，上月有消息指，公司未能達到全面整改處理用戶敏感數據系統的要求，已煞停赴港上市的籌備工作。