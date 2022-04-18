疫情受控 陳茂波：經濟望回暖

【明報專訊】隨着本地第五波疫情逐步回穩，港府將於本周起分階段放寬社交距離等防疫措施，帶動經濟復蘇。財政司長陳茂波昨日發表網誌稱，只要疫情持續穩定受控，本地經濟有望逐漸回暖。若緩和勢頭持續，邁向「動態清零」的狀態，相信今年第二季會有較好的經營環境，並有助經濟擺脫首季急速轉入負增長的局面。
他續稱，當局需要建構有效的防控疫情機制，讓社會在疫情反彈或新一波疫情來襲時可迅速應變，以避免重演重創經濟、社會及民生的困局。
提及近期地緣政治局勢緊張，加上美歐等國家政府大規模舉債，多國央行實行超寬鬆貨幣政策，大大增加宏觀經濟及金融市場的脆弱性和波動。陳茂波表示，本港銀行的資本充足率平均高達20%，遠高於國際最低標準的8%；銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%。另金管局對銀行進行的定期和不定期壓力測試均顯示，相信銀行體系能承受極端市場環境時可能出現的衝擊。
金融安全方面，當局亦致力維持聯匯制度堅穩等條件，其中本港外匯儲備高達4800多億美元，相當於香港貨幣基礎1.8倍。至於面對外圍波動及近月股市避險情緒升溫，本港目前仍未見有明顯的資金流出；而銀行體系總結餘超過3300億港元，可見市場流動性充裕。